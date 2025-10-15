ドメインに紐づくリスクを確認しましょう～RiskSensorのご紹介～ [JSS 2025おすすめセミナー(事前登録制)]

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会

【セッションのポイント】

自社ドメインに紐づく“見えないリスク”を可視化して早期に手を打つための実践アプローチをご紹介。専任人材が不足しがちな組織でも始めやすい、攻撃対象領域管理（ASM）の第一歩を解説します。

RiskSensor（リスクセンサー）は、ドメインに紐づくDNSレコード/Webサイト/ユーザーアカウント等を短時間・低負荷でスキャンし、設定不備や機微情報の漏えい状況を日本語レポートで提示するサービスです。

一般的なWeb脆弱性診断ではカバーしにくいダークウェブ調査まで含み、専任人材がいなくても導入しやすいASMの入門として、拡大し続ける攻撃対象領域を効率よく棚卸しできます。

【こんな方におすすめ】

中規模企業を主対象としておりますが、小規模・大規模企業の方にもぜひ視聴いただきたいセッションです

PIPELINE株式会社

ソリューションズエンジニアリング事業部

田茂井 圭祐 氏

・公開日時：2025年10月28日(火) ～ 11月16日(日)

- 登録期間：11月13日(木) 23:59まで

・開催方法：オンデマンド

- ご登録いただいた方に視聴用URLをお送りします。

・参加費用：無料(事前登録制)

