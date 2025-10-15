M2Xが「ITreview Grid Award 2025 Autumn」で最高位の「Leader」を4期連続受賞

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岡部晋太郎）が提供する現場にとけ込む設備保全アプリ「M2X」が、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」で発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」の設備保全管理システム部門において、最高位である「Leader」を受賞したことをお知らせします。顧客満足度と認知度の双方が優れた製品として評価されたことがこの度の受賞に繋がりました。



■M2Xのご利用企業様の声（ITreviewへのレビュー一部抜粋）

▼実際のレビュー一覧は以下URLをご参照ください。

https://www.itreview.jp/products/m2x/reviews

■ITreview Grid Awardについて

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに投稿された約14.6万件以上のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。IT reviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

▼ITreview Grid Award 2025 Fall 詳細

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

▼受賞カテゴリー：設備保全管理システム

https://www.itreview.jp/categories/facility-maintenance-management

■現場にとけ込む設備保全クラウドシステム「M2X」について

M2Xは、設備保全業務を一気通貫で効率化するクラウドシステムです。日々の事後保全の記録や、点検活動の履歴、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼働率の向上の実現に寄与します。

■主な導入企業（一部）

レンゴー株式会社、株式会社伊藤園、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、シマダヤ東北株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、三立製菓株式会社、丸善食品工業株式会社、株式会社ホーマーコーポレーション、株式会社友桝飲料、九星飲料工業株式会社、株式会社トンボ鉛筆、株式会社ファイン、ＫＭバイオロジクス株式会社、木村飲料株式会社、房総ファーム株式会社、京都グレインシステム株式会社、株式会社丸五、マルトモ株式会社、プライムデリカ株式会社 など

■株式会社M2X会社概要

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備メンテナンスDXアプリケーションの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役社長：岡部 晋太郎

https://m2xsoftware.com