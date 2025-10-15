“眠る情報を資産に変える” データ活用の新時代へ―クオンティアTechセクター長 姚 卿（よう きょう）がSCSKセミナーに登壇

株式会社クオンティア

株式会社クオンティア（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉沢耕太、以下クオンティア）の取締役である姚 卿が、このたび、2025年10月30日にSCSK株式会社が主催するオンラインセミナー（クラウドネイティブ時代のデータ統合戦略）に登壇します。

本セミナーでは当社姚 卿がデータドリブン経営の基盤整備と部門横断の仕組みづくりを通じて、企業に眠る情報の価値を最大化するために、データ活用が経営判断をどう変え、企業の競争力向上につながるのか――その実践的なヒントを共有します。

【イベント申込ページ】https://www.scsk.jp/event/2025/20251030_2.html

講演内容の背景

クオンティアは、AI・クラウド・データ活用といった先端技術を実務に落とし込み、企業変革を支援する実装型コンサルティングファームです。データを起点に、経営課題と現場課題を横断的に捉え、経営変革を支援してきた実績から、今回「クラウドネイティブ時代のデータ統合戦略」をテーマに登壇することとなりました。企業活動の多くは、営業活動、顧客接点、業務プロセス、従業員の行動ログなど、あらゆる場面で情報が蓄積されています。しかし、その多くは文書・画像・音声といった非構造化データであり、十分に活用されることなく“眠ったまま”になっています。近年、AI技術の進歩により、こうした非構造化データも分析・活用が可能となり、意思決定や業務改善に活かせる時代が到来しています。

弊社登壇パートでは、データドリブン経営を実現するための基盤整備と、部門横断で分析結果を施策に落とし込む仕組みづくりに焦点を当て、企業に眠る情報の価値を最大化するための実践的なヒントをクオンティア取締役 兼 Techセクター長の姚 卿がご紹介します。

また本セミナーでは、クラウドネイティブな環境で真のビジネス価値を生み出すためのデータ統合戦略と具体的な解決策について、各社それぞれの視点からご紹介します。

クオンティアTechセクターの取り組みについて

クオンティアでは、セクター×ワンプールの体制を採用しています。「戦略・経営管理・IT・Tech・CX・SCM」の全部で6つの専門領域ごとにセクターが編成されており、各セクターには深い知識とスキルを有した専門家が在籍しています。その中でもTechセクターは、「企業のDXを経営成果に直結させる」ことを目的に、AI活用やサイバーセキュリティなどの先端領域を横断的に支援しています。単なる技術導入ではなく、経営課題の構造化から実装までを一気通貫で伴走しています。

Techセクターの概要

AIやデータ活用、サイバーセキュリティといった先端領域を通じて、企業の本質的なDXを支援しています。概念検証から企画構想、そして実行まで一貫して伴走し、先端技術と実践的なコンサルティングを融合させることで、変革のエンジンとして企業の可能性を引き出します。

Techセクターは、戦略と現場の両方に深く入り込む支援スタイルを強みとし、単なる技術導入にとどまらず、経営課題の本質を捉える構想力と、部門横断での実行力を兼ね備えています。企業の成長に直結する“実効性のあるDX”を、構想から成果創出まで一貫して支援します。

Techセクターの事例

１．【大手通信事業者】非構造化データの利活用高度化支援

社内の各顧客接点に蓄積されたテキストデータ・ログなどの非構造化データを対象に、AI技術の活用を前提とした分析要件を整理。データの分類・構造化・利活用方針の策定を支援し、将来的な業務改善やサービス高度化に向けた基盤整備を推進。

２．【大手金融機関】生成AIを活用したシステムマイグレーション概念検証

可読性が低く保守が困難なレガシー言語で構築された既存システムを対象に、生成AIによるコード解析の有効性を検証。AIによるリバースエンジニアリングの適用可能性を評価し、従来手法と比較して約70％のコスト削減が見込まれる結果を得た。

３．【総合商社】IoTセキュリティ市場調査および事業戦略整理支援

IoTセキュリティ領域における市場動向を調査し、技術トレンド、競合分析、規制動向を踏まえた新規事業の方向性を整理。グループ企業を巻き込んだ対応方針の策定を支援し、事業推進に向けた基盤づくりに寄与。

セミナー詳細

【開催概要】

イベント名：「クラウドネイティブ時代のデータ統合戦略」

開催日時：2025年10月30日（木）13:00～14:30

開催形式：オンラインセミナー

登壇企業：レッドハット株式会社、SCSK株式会社、株式会社クオンティア

参加費：無料

対象：データ活用戦略ご担当者様、情報システムご担当者様、ＤＸ推進ご担当者様

お申込み方法：申し込みフォーム(https://www.scsk.jp/event/2025/20251030_2.html)よりお申し込みください

【プログラム】

13:00～13:30 株式会社クオンティア「企業に“眠る情報”の価値創出― データドリブン経営に求められる基盤と部門横断の仕組み作り ―」

13:30～14:00 レッドハット株式会社「データのリアルタイム活用を実現するアプリケーション連携」

14:00～14:10 SCSK株式会社「生成AI活用に最適な『データレイクハウス・アーキテクチャ』とは？

14:15～14:30 SCSK株式会社「SCSKによるデータ統合オファリング『NebulaShift di」」

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

株式会社クオンティアについて

設立年月日：2022年3月14日

所在地：東京都港区南青山3-3-3

代表者：代表取締役社長 吉沢耕太

資本金：20百万円

事業内容：総合コンサルティング(戦略・IT・業務・DX)

コーポレートサイト：https://quontier.com/

採用サイト：https://quontier.com/recruit/

＜本リリース・Techセクターに関するお問い合わせ先＞

株式会社クオンティア 広報

E-mail： PR@quontier.com