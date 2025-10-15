【株式会社KIYONO】データブリックスの「SIコンサルティングパートナー」に認定

株式会社KIYONO



デジタルマーケティングおよびデータ活用を総合的に支援する株式会社KIYONO（本社：東京都港区、代表取締役：清野賢一）は、このたび、Databricks（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下「データブリックス」）のSIコンサルティングパートナーに認定されたことをお知らせいたします。

この認定を機に、データブリックスの「データ・インテリジェンス・プラットフォーム」を活用したデータ基盤構築からAI導入・運用までを一貫して提供する体制を強化し、お客様のDX推進を加速してまいります。

データブリックスパートナーシップについて

データブリックスは、Apache Spark(TM)を開発したエンジニアにより創設され、データエンジニアリング、データサイエンス、生成AI開発などを一元的に実行できるクラウドプラットフォームを提供しています。

世界中で2万社以上に導入されており、データドリブン経営やAIの民主化を推進するグローバルリーダーとして高く評価されています。

今回のパートナー認定によりKIYONOは、データブリックスの製品ライセンス販売に加え、導入設計、データ基盤構築、AIモデル開発支援などの包括的なソリューションを提供できる体制を確立しました。これにより、顧客企業のDX推進・生成AI活用・データ分析高度化を支援してまいります。

背景と今後の展望

近年、企業が保有する膨大なデータをAI活用や意思決定に結びつける「データインテリジェンス経営」の重要性が高まっています。

KIYONOは、これまでのCDP（顧客データプラットフォーム）導入やデータマーケティング支援の実績を生かし、企業がデータを分析・機械学習・AIアプリケーションに活用しやすくするデータブリックスのデータ・インテリジェンス・プラットフォームを通じて、マーケティング領域を超えた全社的なデータ活用支援を推進していきます。

今後は、データブリックスを活用したデータ統合やAIソリューション開発を中心に、さまざまな業種・業態のデータ活用支援をさらに強化してまいります。

■株式会社KIYONOについて

株式会社KIYONOは、データとAI、そしてUX（ユーザー体験）を核に、企業のデジタル変革を推進するマーケティングコンサルティング会社です。 2017年の創業以来、国内大手から中小企業まで150社以上の支援実績を有し、データ分析や生成AIの導入支援、データ基盤構築からUXデザインまでを一貫して提供しています。また、Google Cloudやデータブリックスなどの最新テクノロジーを活用し、データドリブンな意思決定と顧客体験の高度化を支援しています。

会社名：株式会社KIYONO

所在地：東京都港区赤坂6-9-17赤坂メープルヒル7階

代表取締役：清野賢一

設立：2017年1月

URL：https://www.kiyono-co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社KIYONO

電話番号：03-6441-0250

メールアドレス：info@kiyono-co.jp

お問い合わせ：https://www.kiyono-co.jp/contact-us