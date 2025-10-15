フェンダーのモダンクラシック シリーズの正統進化形『American Professional Classic』を発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：アンディ・ムーニー、以下FMIC）は、同ブランドの代名詞であるモダンクラシック シリーズの最新進化形の新シリーズ『American Professional Classic(https://jp.fender.com/collections/american-professional-classic)』を発表しました。

10月11日（土）～13日（月・祝）に開催された【FENDER EXPERIENCE 2025】の「フェンダー新製品紹介ステージ」では、同シリーズが世界に先駆けて発表され、日本国内ではイベント初日となる10月11日より先行発売されました。（※海外での発売は米国時間10月14日（火）となります。）

“Tested. Trusted. Night After Night.”をテーマに掲げた本シリーズは、最高レベルの信頼性、汎用性、パフォーマンスを求めるプレイヤーのためにデザインされています。ガレージでの初ライブから世界的なフェスティバルのステージまで、あらゆるジャンルと世代を超えて、タイムレスなフェンダートーン、精密なクラフトマンシップ、そしてモダンな機能美を融合させ、世界中のミュージシャンにとって信頼できる一本として誕生しました。

フェンダーが築いてきたアメリカン イノベーションの伝統を受け継ぐ『American Professional Classic』は、耐久性、適応性、そして妥協のない演奏性を兼ね備えています。改良されたネックシェイプ、新開発の「CoastlineTM（コーストライン）」ピックアップ、アップグレードされたハードウェアにより、スタジオでもツアー先でも快適な演奏を実現。クラシックなフィニッシュと大胆なカラーバリエーションは、サウンドと同様にビジュアル面でも印象を際立たせます。経験豊富なプロフェッショナルから新進アーティスト、さらには新しいサウンドを追求するプレイヤーまで、このギターは創造性を支え、インスピレーションを呼び起こし、どんなステージでも安定したパフォーマンスを提供します。

FMIC最高製品責任者のマックス・ガトニックは、「『American Professional Classic』は、卓越した演奏体験を提供することを目的に開発されました」と述べています。続けて「新開発のCoastlineTM ピックアップは、どのレンジでもクリアでパンチのあるトーンを実現します。モダン“C”シェイプネックと丸みを帯びたエッジは、弾いた瞬間から“弾き慣れた”心地よさを感じられるよう設計しました。さらに、ヴィンテージを想起させるフィニッシュやハードウェアに加え、ClassicGear(TM)チューナー、オフセットにはマスタングサドル、スロット付きテレキャスターバレルサドルなど、細部に至るまでアップグレードを施しています。その結果、どんなスタイルやステージにもフィットし、素晴らしいサウンドと快適な弾き心地を両立した一本に仕上がりました」と語っています。

現代の音楽シーンでは、ギターを中心としたムーブメントが力強く復活しています。新しい世代のアーティストたちが、かつてのガレージバンドのような生々しいエネルギーを携えて、世界中の巨大なステージに立っています。その先頭に立つバンドのひとつがボルチモア出身のハードコアバンド、Turnstile（ターンスタイル）。そんなTurnstileが『American Professional Classic』のキャンペーンに登場します。圧倒的なライブパフォーマンスとジャンルを超えたサウンドで知られる彼らは、ギターがいかにミュージシャンに創造性とファンとの強い絆をもたらすかをこのキャンペーンを通じて体現します。

Turnstileのパット・マクロリーは、「毎晩違う場所で演奏していて、唯一変わらないのは毎回手に持つギターなんだ。僕たちは、どんな場所でも同じように鳴ってくれて、自分の求める音を出せるギターを探している。でも、演奏する場所が屋外だったり屋内だったり、音響環境が変わることもある。だから、耐久性があって、かつ柔軟性のあるギターがとても重要なんだ」とコメントしています。

キャンペーン動画：https://www.youtube.com/watch?v=pD1GJI2rSvo

【主なアップグレード】

・ 新開発「CoastlineTMピックアップ 」

ややオーバーワウンドされた Pure Vintage 仕様をベースに設計され、クリアでパンチのあるトーンと豊かなダイナミクスを実現。繊細なニュアンスから力強いリードプレイまで、フェンダーらしい温かみとエッジの効いたサウンドを全レンジで届けます。

・改良されたネックプロファイル

快適な Modern “C” シェイプに、ロールドエッジ加工を施した指板を採用。スピード感あるプレイや滑らかな運指、長時間の演奏でも快適なフィーリングを提供し、あらゆるスタイルやテクニックに自然にフィットします。

・ハードウェアとチューニングの安定性を強化

アップグレードされたヴィンテージブリッジと高精度な ClassicGear(TM) チューニングマシンを搭載。ライブでもスタジオでも安定したチューニングと信頼性を発揮します。

・クラシックフィニッシュ × ボールドカラー

フェンダーを象徴するタイムレスなフィニッシュを、現代のプレイヤーのために再解釈。伝統的な美しさと鮮やかで個性的なカラーバリエーションが、次世代のギタリストに新たなインスピレーションをもたらします。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/646_1_184854351ace33871e0c387c92bbe878.jpg?v=202510160656 ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。