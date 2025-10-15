バイアグラの服用経験がある方を対象にしたアンケート結果のお知らせ【2025年10月】

一般社団法人技美会

一般社団法人技美会（本社：東京都渋谷区、以下「当法人」）が運営するオーロラオンラインクリニック(以下「当サービス」)ではバイアグラの服用経験がある方を対象にアンケート調査を実施しました。

調査背景

近年、ストレス社会やライフスタイルの多様化により、ED（勃起不全）に悩む男性は年齢を問わず増加傾向にあります。

しかし、EDは非常にデリケートな問題であり、パートナーや医師にも相談しにくいという声は少なくありません。こうした背景から、誰にも知られずに利用できる「バイアグラ通販」がひとつの選択肢として注目されています。一方で、実際に利用している方がどのような目的で購入し、どんな不安や体験をしているのか、その実態は十分に知られていません。

そこで本調査では、バイアグラを使用した経験のある男性を対象に、服用のきっかけや実感、副作用、パートナーとの関係性など多角的な観点からアンケートを実施しました。

本調査を通じて、「誰にも言えない」「話しにくい」と感じている方に寄り添い、ED治療やバイアグラの正しい知識と選択肢を提供する一助になることを目的としています。

本アンケート結果をもとに、当サービスでは「バイアグラ通販(https://aurora-clinic.jp/aurora_column_23/)」を紹介する記事を公開しています。ぜひご覧ください。

※本アンケートはバイアグラによるED治療を検討しているユーザーの参考にしていただくことを目的としています。

調査概要

・調査目的 ：バイアグラの服用経験がある方にヒアリングし、効果や満足度を収集するため。

・調査人数 ：計45人

・調査対象 ：バイアグラの服用経験がある方

・調査方法 ：インターネット調査

・調査期間 ：2025年10月3日~2025年10月8日

・調査依頼会社：ランサーズ株式会社

調査サマリー

・バイアグラを服用している年齢は30～50代が半数以上

・ED予備軍と自覚がある方は66.7%

・バイアグラ購入きっかけは「勃起が続かない・途中で萎えてしまうから（中折れ）」が52.3%

・バイアグラ使用回数は「2~3回」と複数回使用している方が多い

・50mgの用量を使用している方が48.9%

・バイアグラ以外のED治療薬を服用したことある方は48.9%

・バイアグラ服用で実感が多かった変化に「勃起が継続した（66.7%）」と回答

・バイアグラの副作用を感じなかったという方が47.7%

・バイアグラ使用した方の84.5%が「満足」と回答

・バイアグラ服用タイミングは「確実に性行為の予定があるとき」が73.3%

・バイアグラを服用したが性行為をしなかったと回答したのは全体の24.4%と少数

・性行為の相手として77.8%が「彼女・妻」

・バイアグラを服用で「効果が発揮されるか」が不安に思っている方が51.1%

・相手にバイアグラを使用していると回答した方は71.1%と半数以上

・バイアグラ服用を伝えることでよかった点として「気持ちが楽」との回答が48.9%



質問内容

Q1. 年齢を教えてください

バイアグラを服用している方は30代が37.8%と最も多い結果となりました。

また40代は27%と2番目に多く、50代は24.3%という結果になりました。

厚生労働省によると、EDは加齢とともに発症リスクが高まるとされています。実際のアンケートでも30～50代が過半数を占めており、関心の高い世代であることがうかがえます。

Q2. あなたはEDだと思いますか？

「性機能に少し不安がある（ED予備軍）」と回答した方が37.8%でした。「EDかも」と感じている方が約28.9％と性機能に違和感や不安感を覚えている方が多いとわかりました。しかし26.7%の方は「EDではないと思う（ほぼ正常）」と興味本位で試されている方もいます。

Q3. バイアグラを購入したきっかけはなんですか？(複数選択可)

バイアグラを購入したきっかけとして「勃起が続かない・途中で萎えてしまうから（中折れ）」と回答した方は52.3%でした。2番目には「勃起しても十分な硬さにならないから」が18.2％と、性機能に不安がある方が購入していることがわかりました。また「恋人・パートナーとの関係を良くしたかったから」「自信をつけたかったから」といった前向きな理由も見られ、使用への関心が多様であることがわかりました。

Q4. バイアグラを使用した回数は？

「2～3回」使用したと回答した方が44.4%と多い結果になりました。また「4～10回」と複数回使用している方が17.8%。「定期的に使用している」と回答した方は17.8%とEDの度合いで個人差があるようです。

Q5. 使用したバイアグラの用量は？

バイアグラの使用用量として「50mg」の用量を使用している方が48.9%と多い結果となりました。用量が増えることで副作用を感じる方も多いため33.3%の方が25mgの最小量から進められる方も多いようです。また「日によって違う」や「覚えていない」と回答されている方もいました。

Q6. バイアグラ以外のED治療薬を服用したことはありますか？

約半数の方がバイアグラのみを使用している傾向がありました。バイアグラ以外のED治療薬として「シアリス」を使用した方が28.9%、「レビトラ」20%でした。バイアグラで悩みが解決できなかった方やお試し感覚で使用している方が多いようです。

Q7. 飲んでみて実感した変化を教えてください(複数選択可)

バイアグラ服用で実感した変化として「勃起が継続した」と回答した方が66.7%と最多でした。また「勃起の硬さが増した」が24.4%と2番目に多い結果になりました。「精神的な安心感」や「感度の向上」も見られ、多くの利用者がポジティブな変化を感じている結果となりました。

Q8. バイアグラを使用した時に副作用はありましたか？(複数選択可)

副作用の感じ方には個人差がありますが、約5割の方が「特になし」と回答。「顔のほてり」を感じたと回答した方は38.6%でした。

「顔のほてり」や「頭痛」などの症状も報告されていますが、多くの方が使用を続けています。

Q9. バイアグラを使ってみた全体的な満足度は？

「満足」「非常に満足」と回答した方が全体の約84.5％を占め、多くのユーザーがバイアグラに対して肯定的な印象を持っていることがわかりました。全体的に高い満足度が示されました。

Q10.バイアグラを服用するタイミングはいつですか？

バイアグラの服用タイミングとして最も多かったのは「確実に性行為の予定があるとき」で73.3％。また、「性行為の予定と食事の影響の両方を考慮して服用」と回答している方もおり計画的な使用が主流であることがわかりました。実際には、性行為の約1時間前かつ空腹時に服用するのが最も効果的とされており、食後に服用する場合は2時間以上空けるのが望ましいとされています。

Q11.バイアグラを服用したが性行為をしなかったことはありますか？

バイアグラを服用したにもかかわらず性行為に至らなかった経験が「ある」と答えた人は24.4％でした。理由としては、相手の体調不良や急な予定変更、服用タイミングの判断ミスなどが挙げられました。一方で「しない可能性があるときは服用しない」と計画的に判断している人もおり、その中には安い薬ではないため確実性を優先していると回答している方もいました。アンケート結果から服用に対する意識の差が見られました。

Q12. 性行為の相手は主に誰ですか

性行為の相手として最も多かったのは「彼女・妻」で77.8％にのぼり、圧倒的多数を占めました。「性フレンド」との回答は11.1％ありましたが、「不特定の相手」や「彼女・妻以外の好きな人」という回答はなく、比較的安定した関係性の中でバイアグラが使用されていることがわかりました。

Q13. バイアグラを服用する上で最も不安なことはなんですか

バイアグラ服用時の不安として最も多かったのは「効果の有無」で51.1％と過半数を占めました。「副作用に関する不安」も次に多く、使用前の期待と不安が交錯している様子がうかがえます。「その他」では「コスト」や「行為をしなかった場合の反応」への懸念も挙がっており、身体面だけでなく心理的・経済的な不安も存在していることが明らかになりました。

Q14あなたがバイアグラを服用することを相手は知っていますか

バイアグラの服用について「相手が知っている」と回答した人は71.1％と過半数を占めましたが、「知らない」と答えた人も28.9％と一定数存在しました。パートナーに開示するかどうかは人によって判断が分かれており、服用に対する考え方や関係性のあり方が反映されている結果となりました。

Q15.知っていると回答した方は相手が服用をしっていることでよかった点はありますか？

相手にバイアグラの服用を伝えている人の多くが、「気持ちが楽になった」（48.9％）や「隠れて服用しなくていい」といった心理的な安心感や自然なコミュニケーションのしやすさを挙げています。さらに「時間調整への協力」や「性行為への集中」など、関係性にプラスの影響があることも明らかになりました。

まとめ

今回の調査では、多くの方が性機能に不安を感じながらも、バイアグラの服用によって「勃起の維持」「硬さの向上」「安心感」などポジティブな変化を実感していることがわかりました。副作用への不安やパートナーへの打ち明け方に悩む声もありましたが、実際に服用を共有することで気持ちが楽になり、性行為にも集中できたという前向きな意見も多数寄せられました。安定した関係性の中で計画的に使われている傾向も見られ、安全性と効果のバランスを重視する方にとって、バイアグラは心強い選択肢となり得ます。

