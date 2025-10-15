「楽天シニア」と歯科予約サービス「歯科まもる予約」が連携歯科医院検索＆予約サービスを通じた連携キャンペーンを実施

株式会社Dental Prediction

株式会社Dental Prediction（所在地：東京都港区、代表取締役：宇野澤元春）が展開する歯科医院検索・予約サービス「歯科まもる予約」は、楽天モバイル株式会社の健康寿命延伸サポートサービス「楽天シニア（注1）」と連携し、コラボレーションキャンペーンを2025年10月1日より開始したことをお知らせします。本キャンペーンは、歯科医院の受診機会を広げるとともに、患者が「予防・審美の観点」から歯科医療を正しく理解するきっかけを提供することを目指しています。

2025年9月30日に提供を開始した「歯科まもる予約」は、全国の歯科医院を掲載し、予防歯科・審美歯科に特化した検索・予約サービスです。患者は自身の目的に合ったクリニックを簡単に検索・比較・予約でき、よりスムーズな受診体験が可能になります。

当社はこれまで、歯科の健康相談サービスと「楽天シニア」を連携した口腔機能の維持・向上に関する実証実験を行ってきました。今回の取り組みでは、「楽天シニア」ユーザーに対し「歯科まもる予約」を通じて、比較検討から予約までを一気通貫で支援し、受診行動を後押しする仕組みを整えています。これにより、ユーザーは予防や審美の観点から、自身に合った歯科医院をスムーズに選択できる環境を実現しました。

さらに、「楽天シニア」会員を対象としたキャンペーンとして、期間中に予約・受診・アンケート回答を行った方に楽天ポイントを進呈します。多くの方に歯科受診を体験していただくことで、生活習慣としての「予防歯科」の定着を目指します。

当社は歯科医療を“治療中心”から“予防・審美を重視する構造”へシフトさせることを目指し、日本の歯科医療の質の向上と市場の健全な発展に寄与して参ります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間： 2025年10月31日（金）23:59まで

対象：「楽天シニア」会員

特典：条件達成で楽天ポイント300pt（期間限定ポイント）を進呈

URL：https://web.senior.rakuten.co.jp/app/campaign/b7c98df7-1094-49b7-885e-78f0e66966a8

■「歯科まもる予約」サービス概要

内 容：歯科の比較・検索・予約等

料 金：無料

サイトURL：https://mamoru.denpre.co.jp/

また、自社メディア「歯科まもる」では、予防や審美に関する解説コンテンツを発信中です。単なる予約導線にとどまらず、患者の理解を深め、より良い意思決定を後押しする情報提供を強化しています。

自社メディア「歯科まもる」URL：https://mamoru.denpre.co.jp/media/

＜掲載歯科クリニックを募集しています＞

当社は本サービスを通じて、治療だけでなく「予防・審美を重視する歯科医療」を選択肢として浸透させる業界構造の実現を目指しています。利用者に対しては納得感のある選択肢を提供し、歯科医院にとっては強みを正しく発信できる新たな集患チャネルとして活用いただけます。

お問い合わせ先：hello@dentalprediction.com

2026年5月までの期間限定で、掲載料が半年間無料となるキャンペーンを実施しております。

■ Dental Prediction について

世界中の人々が、どこにいても最新の歯科教育・相談・治療にアクセスすることのできるデジタルプラットフォームを提供しています。デジタル技術を活用し、国民の健康寿命の延伸および健康格差のない社会の実現を目指しています。

社 名：株式会社Dental Prediction

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

設 立：2020年6月17日

代表者：代表取締役 宇野澤 元春（歯科医師、医学博士）

ウェブ：https://www.denpre.co.jp/

※予防歯科：むし歯や歯周病を未然に防ぐための診療領域。定期検診・クリーニングなどが含まれる。

※審美歯科：ホワイトニングや矯正、インプラントなど「見た目」や「美しさ」に配慮した治療領域。保険診療対象外となるケースが多い。

（注1）「楽天シニア」については、以下ページをご参照ください。

https://senior.rakuten.co.jp/