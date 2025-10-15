秋葉原発、グローバル発信を目指すMCNプロジェクト「AKIBAverse MCN」2025年10月15日（水）始動

株式会社AKIBA観光協議会

株式会社AKIBA観光協議会（所在地：東京都千代田区）と、香港に拠点を置くPPW Sports & Entertainment (HK) Limited. は、共同で設立した合弁会社「AKIBAverse Ltd.」を通じて、秋葉原カルチャーに特化した新たなMCN（マルチチャンネルネットワーク）事業「AKIBAverse MCN」を、2025年10月15日（水）に正式ローンチいたします。

「AKIBA VERSE MCN」は、秋葉原カルチャーを象徴する企業、クリエーター、アイドル、コスプレイヤー、パフォーマー、キャラクター、さらにはPPW社が保有する海外の人気YouTuber等のマネジメントIPを一体的に束ね、企業とタレントを繋ぐ架け橋となることを目指しています。

AKIBAverse MCN

URL：https://www.akibaverse-mcn.com/

■ サービスの強み・特長

１.秋葉原に根差したカルチャー特化型MCN

アニメ、ゲーム、アイドル、e-sportsなど、“秋葉原ならでは”のコンテンツに特化し、ニッチな層へ刺さる高精度なプロモーションを実現。

２.リアルイベントと連動したハイブリッド展開

秋葉原の実店舗・イベント会場を活用し、デジタル施策とリアル体験を組み合わせたクロスマーケティングを実施可能。

３.国内外に広がるネットワーク

香港を拠点とするPPW社のネットワークを活かし、アジア市場を中心にグローバル展開を推進。現地SNSでの海外向け言語対応やローカライズ・マーケティング支援も実施。

４.クリエイターとの共創型プロジェクト

Vtuber、配信者、イラストレーターなど、秋葉原に共鳴するクリエイターを対象に、参加クリエイターの募集も同時スタート。収益化や案件マッチングもサポート。

■ 各社代表コメント

秋葉原は、世界に誇るカルチャーの発信拠点です。今回の「AKIBAverse MCN」は、秋葉原を舞台にした新しい発信モデルを構築し、リアルな街やエリアとデジタルコンテンツの両輪で、ローカルからグローバルへの橋渡しを目指します。地域とともに、未来の秋葉原カルチャーを創造していきたいと考えています。

株式会社AKIBA観光協会 代表取締役社長 加賀秀祐

私たちは、日本の魅力あるカルチャーコンテンツを、より多くのアジア圏ファンへ届けるために、グローバル視点でのサポートを行ってきました。「AKIBAverse MCN」を通じて、国境を越えたファンコミュニティとクリエイターがつながり、新たな価値が生まれることを期待しています。

PPW Sports & Entertainment (HK) Limited. CEO Ivan Chan

■ MCN and PPW’s partners

CONTENT CREATORS

・Bear Grylls（https://www.beargrylls.com/）

・Ed Stafford（https://www.youtube.com/@edstaffordtv）

・Dan Rhodes（https://www.youtube.com/c/DanRhodesMagicTV）

IDOLS

・仮面女子（https://kamen-joshi.com/）

・松山あおい（https://aoi-15days.com/）

・アイオケ（https://www.youtube.com/channel/UCy-ytL5-ai-1o-ras5yCskQ）

・天空音パレード（https://tenkuonparade.jp/）

・Mikoto（https://x.com/mikoto_staff）

・marble-maple（http://marble-maple.com/）

COSPLAYERS

・しょこら（https://x.com/chocolat_cos0）

・おじぎ（https://x.com/ojigi_chandayo）

・尊みを感じて桜井（https://x.com/angelia_lapin）

・きび助（https://x.com/kuuma_hoseki）

・ズミ（https://x.com/ZIII_FROM_ZUMI）

・あるく（https://x.com/a__ruu93）

・ちゅきめろでぃ！（https://x.com/chukimeroday）

・シスル（https://x.com/sithle011）

・あーちょ（https://x.com/a_d185a）

STREAMERS

・むさしまる（https://www.youtube.com/@maru_18sai）

・かためのプディング（https://www.youtube.com/channel/UCFy7iXB8IjcT_nxskdyvvHQ）

・ショイ・キャロリーヌ（https://www.youtube.com/@Carrot401yen）

・みらたんぐ（https://www.youtube.com/c/MiraTongue）

・Cena7x（https://www.youtube.com/@Cena7x）

・marunnn（https://www.youtube.com/@marunnn）

・瀬戸あさひ（https://www.youtube.com/channel/UCuE6xoui7gZOTUiF0OtWWJw）

・ポン酢野郎（https://www.youtube.com/channel/UCbXFCpQT9XKHCNaKuORadHw）

・はたさこ（https://www.youtube.com/channel/UCmPOxRiJ6ik3l04cNNt0H0w）

・ニコラ・クラエス（https://x.com/Nicola_Claes）

・まんさや（https://www.youtube.com/channel/UCk-m-OXRVEXUolSWtmY56oA）

ESPORTS

・オニキ（https://x.com/oniki_dayo）

「STREAMERS」「ESPORTS」は秋葉原を拠点とする

NOTHEPTION（https://northeption.com/）と連携しています。

KIDS

・Ryan's World（https://www.youtube.com/@RyansWorld）

・Vlad & Niki（https://www.youtube.com/@VladandNiki）

・Love, Diana（https://www.youtube.com/@lovediana）

・Alice（https://www.youtube.com/@Alice_Princess_）

CHARACTERS

・ちぃたん★︎（https://chiitan.love/）

STORES

・めいどりーみん（https://maidreamin.com/）

本プロジェクトは、国内のみならずアジアをはじめとするグローバル市場に向け、秋葉原が持つ独自のカルチャー資産を活用し、各タレントやIPの活動支援、プロモーション、収益化を包括的に支援する体制を構築します。40組以上のパートナーと共に、コンテンツ制作、SNS展開、イベント出演、ライセンス事業など、多様な展開を視野に入れたMCNネットワークの構築により、秋葉原カルチャーの国際的プレゼンス強化を行なってまいります。

今後は参加クリエイターの募集や、企業とのコラボ案件のマッチング、新しいプロモーションイベントの企画など、順次展開を予定しています。

【AKIBAverse MCNへのクリエーター参加】

希望する方はこちらからご連絡ください

問い合わせ先：info@aato-jimu.com

■ 参画企業紹介

・株式会社AKIBA観光協議会

事業内容：プロモーション事業、イベント運営、MD（商品化）事業など。秋葉原地域に根ざしたカルチャー振興を多角的に展開。

・PPW Sports & Entertainment (HK) Limited.

事業内容：インフルエンサーのマネジメント、IPライセンス管理、マーケティング戦略支援など。IPの海外展開に強みを持つ。

【本件に関するお問い合わせ先】

AKIBAverse Ltd. 広報担当

株式会社AKIBA観光協議会 事務局

Email：info@aato-jimu.com