TuneCore Japan、新機能『マスタリングサービス』を提供開始
音楽デジタルディストリビューションサービス TuneCore Japan を手がけるチューンコアジャパン株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、SOUNDRAW株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：楠太吾）と業務提携し、新機能「マスタリングサービス(https://www.tunecore.co.jp/features/mastering)」の提供を開始しました。
音楽配信リリースにおける課題のひとつ「マスタリング」を本機能で解決。専門的な知識や専用の機材・ツールを持たないアーティストも、音楽制作の最終工程である「マスタリング」をオンライン上で手軽かつ高品質に行うことができます。これにより、楽曲制作の仕上げからストリーミング配信までのプロセスが、TuneCore Japan内でスピーディかつシームレスに完結します。
また本機能は、リリースし放題の「Unlimitedプラン」をはじめ、すべての音楽配信プランでご利用いただけます。さらに、マスタリング音源のプレビュー視聴までは無料でお試しいただけます。TuneCore Japanの「マスタリングサービス」で配信音源のクオリティをアップさせましょう。
■ 特徴
1. 簡単な操作性
音源をアップロードし、好みのサウンドタイプを選ぶだけ。AIが楽曲を解析し、わずかな時間で最適なマスタリングを自動で行います。
2. リリースの高速化
24時間いつでもオンラインで完結。楽曲が完成したその日にマスタリングを行い、すぐに配信申請へと進めることが可能です。
3. 最適化されたサウンド
AIが数多くの楽曲を学習。あらゆるジャンルで、ストリーミングサービスに最適化されたクオリティのサウンドを実現します。
4. 手頃な価格
1曲660円から利用可能。すべてのアーティストが利用しやすい価格です。
■ 誰でも使える簡単なマスタリングサービス
複雑な設定や操作もなく、簡単にオンラインでマスタリングが完了。オリジナルトラックをアップロードし、結果をプレビュー、好きなマスタリングパターンを選んで配信リリースに使用することができます。TuneCore Japanのマスタリングサービスでは、3つの30秒間のプレビュー試聴で、好みのマスタリングパターンを選択して配信することができます。
■ 自分の好みを選べる3パターンのマスタリング
オリジナル音源をアップロードすると、DRY・BALANCED・WETの3パターンのマスタリングプレビューデータが作成され、好みの音源を選択することができます。
■ 利用料
1回のみ（1曲分）:660円(税込)
36回パック（36曲分）:9,900円(税込)
36回パックは、1回のみよりもお得にマスタリングができます。（1回のみを36回購入する定価よりも58%OFF）
■ 利用方法- リリース登録のSTEP1で「マスタリングして追加する」からオリジナル音源をアップロードします
- 生成された3パターンのマスタリングプレビューを比較し、自分の好きなパターンを1つ選択します
- フルマスタリングデータが準備され、そのままリリース配信へ進むことができます
- マスタリングサービスの詳細はこちら
https://www.tunecore.co.jp/features/mastering
【TuneCore Japan】
自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。
http://www.tunecore.co.jp/
【会社概要】
会社名：チューンコアジャパン株式会社
設立：2012年2月
代表取締役社長：野田 威一郎
資本金：4,500万円
【SOUNDRAW】
AI作曲サービス『SOUNDRAW』はクリエイターにとって革新的な作曲ツールです。AIによって生み出されたフレーズを組み合わせ、楽曲の尺・構成・楽器・テンポなどを自由にカスタムでき、あなただけの楽曲を簡単に作ることができます。
https://soundraw.io/ja
【会社概要】
会社名：SOUNDRAW株式会社
設立：2020年2月
代表取締役社長：楠 太吾
資本金: 9,000万円