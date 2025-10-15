鞄の産地 豊岡発！旅がテーマの上質なバッグブランド CREEZAN が 10周年を記念し、稀少なクロコダイルレザーを採用した最上位シリーズ「BLUE MOON」を新発売！

コニー株式会社

日本の鞄生産の中心地として千年の歴史を持つ豊岡で生まれた CREEZAN（クリーザン）は、半世紀にわたり、一貫して鞄づくりに携わるコニー株式会社（本社：兵庫県豊岡市、代表取締役社長：西田 正樹）のオリジナルブランドです。日々の鞄づくりの中で、ステレオタイプなモノづくりに疑問を感じ、日本の職人による常識にとらわれないモノづくりで、持つ人の個性を際立たせるバッグを届けたい。それが “CREEZAN”の原点です。

2025年、 ブランド創設10周年を記念し、CREEZANの最上位シリーズ「BLUE MOON（ブルームーン）」が新登場します。月のように神秘的で唯一無二の存在感を放つ純白のクロコダイルレザーを使用し、職人の卓越した技術を結集して仕立てたバッグ2型と小物3型、全5型を展開します。

10月17日（金）正午より公式オンラインストア（http://www.creezan.com）にて予約受付を開始し、2026年2月1日（日）より発売します。

シリーズ名の由来となった“ブルームーン”とは、ひと月の間に現れる2度目の満月のことを指し、英語の慣用句では“滅多にない” ことの例えとしても使われています。「BLUE MOON」は、上質なホワイトレザーを基調としたフラッグシップシリーズ「JETTER（ジェッター）」で培ってきたCREEZANのクラフトマンシップと、稀少なクロコダイルレザーを贅沢にディープホワイトに染め上げた素材美とが重なり合って誕生しました。まるで“ブルームーン”のように稀少で、静謐な輝きと陰影を湛えた、特別なコレクションです。

BLUE MOON ラインナップ

BLUE MOON - それは、時が静かに重なった夜にだけ現れる月。

その名を宿したCREEZANの最高峰ラインはクロコダイルが持つ唯一無二の存在感と、磨き続けた技術、クラフトマンシップが奇跡のように重なることで完成しました。

10年という歳月で築いた「白」の信頼に“最上”と“稀少”を纏うことでCREEZANはかつてない頂きにたどり着きます。

MINI BRIEFCASE（ミニ ブリーフケース）

CBMJ-001

359,700円（税抜327,000円）

Size：W28×H20×D2.5cm

Color：White

Material：本体 ワニ革、牛革 / 内装 豚革

Weight：約450g

クロコダイルレザーを純白に染め上げ、腑模様の陰影を月光のように際立たせた唯一無二のミニブリーフケース。一枚革から切り出された模様は二つと同じものはなく、持つ人だけの特別な存在となります。

コンパクトなサイズ感ながら、タブレットや必需品をスマートに収める設計。マグネットポケットや多彩な内装、滑らかなEXCELLAファスナーなど、細部に至るまで職人の手仕事と機能性を融合しました。

BOX MINI SHOULDER（ボックス ミニ ショルダー）

CBMJ-002

388,300円（税抜353,000円）

Size：W19×H14×D9.5cm

Color：White

Material：本体 ワニ革、牛革 / 内装 豚革

Weight：約530g

ボックス型ミニショルダーは、純白のクロコダイルレザーを用いた特別な存在。

ひとつとして同じ模様のない腑が、月光を思わせる陰影を放ち、持つ人だけの個性を際立たせます。

コンパクトでありながら、ファスナーは大きく開き、日常の必需品をスマートに収納。

ショルダーベルトは調整可能で、肩掛け・斜め掛け・ハンド持ちの3WAYスタイルを自在に楽しめます。

ZIPPER LONG WALLET（ジッパー ロング ウォレット）

CBMJ-003

146,300円（税抜133,000円）

Size：W19×H10×D2cm

Color：White

Material：本体 ワニ革、牛革 / 内装 牛革、レーヨン、綿

Weight：約230g

白き月を纏う、至高の長財布。ラグジュアリーと機能性を兼ね備えた逸品です。

スリムながらも充実した収納性で、札・カード・小銭まですべてを整然と仕分け可能。ジッパー付きのコイン入れ、複数のコンパートメント、カードスロットを備えています。

PASS CASE（パスケース）

CBMJ-005

46,200円（税抜42,000円）

Size：W11×H7cm

Color：White

Material：本体 ワニ革、牛革 / 内装 牛革

Weight：約25g

スリムかつ実用性に優れた設計の上質なパスケース。

定期券やICカードはもちろん、複数枚のカード収納に対応するポケットも備え、日常の利便性を追求しました。

CARD CASE（カードケース）

CBMJ-004

58,300円（税抜53,000円）

Size：W11×H7×D1.8cm

Color：White

Material：本体 ワニ革、牛革 / 内装 牛革

Weight：約80g

名刺やカードをただ収納する道具を超えて、持つ人の品格を映し出す象徴となるカードケース。一つひとつ異なる表情は、まさしくこの世にただ一つの個性です。

ミニマムなサイズでありながら、しっかりとしたマチを確保し、収納性も十分。

名刺約50枚を収容し、外部ポケット、内装ポケットを備え、機能美を追求しています。

BLUE MOONの特徴

一つひとつ異なる表情のクロコダイルのレザーは唯一無二な存在感です。

ファスナーの土台のテープやコバ塗りには、ホワイトのクロコダイルレザーを引き立てる、ネイビーのような発色のエクリプスブルーを使用しています。

バッグの内装は、繊細で滑らかな手触りと深みのある質感のピッグスエードを使用しています。

【About CREEZAN】

日本の鞄生産の中心地として千年の歴史を持ち、日本一の鞄生産量を誇る豊岡で生まれた“CREEZAN”。

さまざまなあたり前にとらわれず、持つ人の個性を際立たせるバッグを届けたい。それが“CREEZAN”の原点です。

素材の持ち味を活かすため、デザインはシンプルですが、そこに込めた想いや技術は決して控えめではなく、むしろ溢れんばかりです。日本の職人による常識にとらわれないモノづくりで、ちょっとした驚きを発信しています。

CREEZANでは、「旅」をテーマに上質なシュリンクレザーのみで展開するフラッグシップシリーズ「JETTER」をはじめ、全7シリーズを展開。ロゴマークは、豊岡で美しい雲海が見られることで愛される来日山（くるひざん）と、豊岡市がシンボルとして50年以上にわたり野生復帰に取り組んでいるコウノトリのシルエットがモチーフです。

【お問い合わせ先】

CREEZAN（コニー株式会社） TEL.0796-23-6345 http://www.creezan.com

〒668-0062 兵庫県豊岡市佐野81-5