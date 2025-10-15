「現場Plus」13期連続受賞＆「注文分譲クラウドDX」8期連続受賞！

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲、以下ダイテック）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太、以下アイティクラウド）が運営する国内最大級のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて、当社クラウドサービス「現場Plus」および「注文分譲クラウドDX」が、それぞれの部門でアワードを受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview Grid Award」について

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果を2025 fallとして発表します。

・「ITreview Grid Award 2025 Fall」詳細

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

■工事管理システムにおいて13期連続受賞の「現場Plus」

「現場Plus」は、住宅・建設業界の現場運営を革新する施工管理アプリとして、多くの企業に選ばれています。74,000社以上※が導入し、業界内での信頼と実績を誇ります。このシステムは、単なる施工管理を超え、現場の効率化を実現するために必要な機能を網羅しています。

トーク機能や掲示板、写真・図面管理、工程表など、日々の業務をスムーズに進めるための基本機能はもちろん、入退場管理やお施主様向け情報公開、安全パトロール、危険予知といった、安全性の確保や情報共有を強力にサポートします。さらに、API連携にも対応しており、福井コンピュータアーキテクト社の「ARCHITREND ZERO」や、ログビルド社の「Log System」など、他システムとの連携により、業務の一層の効率化が可能です。

2025年9月のバージョンアップでは、トークや掲示板におけるピン留め機能など、既存機能の使い勝手向上にも注力しており、重要な情報や連絡事項を簡単に固定し、すぐにアクセスできる便利さがユーザーから高く評価されています。こうした継続的な機能改善により、現場のコミュニケーションだけでなく、情報管理や業務効率のさらなる向上を実現しています。

「現場Plus」が選ばれる理由は、その多機能性に加え、ユーザー満足度の高さと業界内での圧倒的な支持を得ている点にあります。実際に、現場で働く多くのユーザーから“使いやすさ”や“業務効率の向上”といった高い評価を受けており、これらの実績と信頼が評価され、今回の受賞へとつながりました。

※１ 利用会社数は、元請・協力会社の合計です。複数のテナントを利用している場合は、それぞれ個別にカウントしています。

・「現場Plus」製品紹介

https://www.kensetsu-cloud.jp/genbaplus/

・「ITreview」に寄せられたレビュー

・他のレビューはこちら

https://www.itreview.jp/products/genbaplus/reviews?page=2#review-129490

■建設業向けERPシステムにおいて8期連続受賞の「注文分譲クラウドDX」

「注文分譲クラウドDX」は、住宅会社の業務を劇的に効率化し、業務全体をスマートに一元管理できるクラウド型基幹システムです。顧客管理、商談・見積、電子受発注、点検など、基幹業務を一つのプラットフォームに集約することで、情報の見える化と迅速な意思決定を実現します。

さらに、MAツール「KASIKA」や電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」と連携し、デジタル化・ペーパーレス化で現場の業務負担を大幅に軽減しています。また、ライフサポートアプリ「うちラク」とは、これまで建物情報や顧客情報の連携による業務効率化と顧客満足度の向上を実現してきました。加えて、今後は「うちラク」の管理画面から「注文分譲クラウドDX」の「写真・図面・書類」や「見積書作成」へのアクセス性向上などの機能拡充を予定しています。こうした外部サービス連携の強化で、さらに使いやすいシステムを目指していきます。

本システムは、基幹業務の一元管理や業務効率化の実現はもちろん、デジタル化・ペーパーレス化の推進や、現場負担の軽減といった多角的なメリットを提供しています。加えて、ユーザーがより快適にシステムを利用できるよう、先進的かつ積極的に外部サービスとの連携や機能拡張に取り組む姿勢も高く評価されています。

こうした数々の強みと、業界をリードする革新性が認められ、今回の受賞に至りました。今後も、常にユーザーの期待を超える進化を続け、住宅業界のDXを力強く推進してまいります。

・「注文分譲クラウドDX」製品紹介

https://www.kensetsu-cloud.jp/jutakudx/

・「ITreview」に寄せられたレビュー

・他のレビューはこちら

https://www.itreview.jp/products/jutakudx/reviews#review-175033

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜製品に関する問合せ先＞

株式会社ダイテック クラウド事業本部

TEL. 03-5762-8660

https://www.kensetsu-cloud.jp/