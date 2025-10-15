「DJ KOO × BEYOOOOONDS × コート・ダジュール」10月24日（金）からコラボキャンペーンを開催！～限定コラボ特典も登場～

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する、カラオケ コート・ダジュールで2025年10月24日（金）～2025年12月7日（日）の期間、「DJ KOO × BEYOOOOONDS × コート・ダジュール」のコラボキャンペーンを21店舗＊限定で開催します。

＊実施店舗一覧はこちら(https://www.cotedazur.jp/information/detail/DJKOO_BEYOOOOONDS_2025.html)をご覧ください。

■DJ KOOさん45周年を記念した「最KOO！」なコラボキャンペーン

コート・ダジュールでは、DJ KOOさんとの取組みとして、2025年6月から、DJ KOOさんがコート・ダジュールでアイドルやガールズグループとトークやゲームで盛り上がるYouTube番組「KOOとダジュール」を共同制作し、DJ KOOさんのYouTubeチャンネル「KOOTUBE」で配信しています。

この度、DJ KOO45周年記念プロジェクトとしてDJ KOO × BEYOOOOONDSの第1弾コラボ楽曲「最KOO DE DANCE」が10月1日(水)にリリースされ、BEYOOOOONDSの皆さまに「KOOとダジュール」第5弾動画にご出演いただいたことからコラボレーションが実現しました。







■コラボドリンク（全3種）

DJ KOO/BEYOOOOONDS/コラボ楽曲「最KOO DE DANCE」をモチーフにしたコラボドリンクです。

注文特典としてコラボドリンクを1品ご注文につき、ジャケ写風クリアコースター全5種類の中からランダムで1枚プレゼントします。

商品：DJ KOOラ フロート

ストロびよ～んミルク フロート

最KOO DE フロート

特典：コラボCDジャケ写風クリアコースター 1枚（全5種）

価格：700円（税込）

店舗：コラボキャンペーン実施の21店舗

期間：2025年10月24日（金）～2025年12月7日（日）

※特典が無くなり次第販売終了となります。

■コラボパック

コラボパック限定特典のステッカーや「KOOとダジュール」番組内でBEYOOOOONDSメンバーが食レポに挑戦した、金のポテト第3弾 「松阪牛」がついてくるコラボパックが登場します。

内容：カラオケ2時間利用

コラボドリンク（ノベルティ付）1杯

金のポテト第3弾「松阪牛」

コラボパック限定特典「ジャケ写風ステッカー」1種（全5種）

価格：3,000円 （税込） ※小学生以下は半額の1,500円（税込）

店舗：コラボキャンペーン実施の21店舗

期間：2025年10月24日（金）～2025年11月30日（日）

※ご予約優先制です。特典が無くなり次第受付終了となります。

■歌唱キャンペーン

コラボを記念し、コート・ダジュール限定のDAM歌唱キャンペーンをコート・ダジュール全店で実施します。

歌唱キャンペーンに関しては全国のコート・ダジュール店舗から参加いただけます。

景品：オリジナル ジャケ写デザインプリントＴシャツ（全12種）

※Ｌサイズのみ/白6種/黒6種

店舗：コート・ダジュール全店舗

期間：2025年10月24日（金）～2025年12月7日（日）

■SNSキャンペーン

コート・ダジュールの公式Xをフォロー＆該当ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で10名の方に、コラボドリンク特典のクリアコースターと、コラボパック特典のステッカー全種類コンプセットをプレゼントします。

特典：ジャケ写風クリアコースターとジャケ写風ステッカーの全種類コンプセット/10名様

期間：10/17（金）～10/26（日）

キャンペーンの詳細はこちら(https://www.cotedazur.jp/information/detail/DJKOO_BEYOOOOONDS_2025.html)をご覧ください。

＜DJ KOO氏について＞

トータルCDセールスが2100万枚を超え、今なお多くの人に愛されるつづけているTRFのDJ、リーダー。

ソロとしては、“触れ合う人々をエネルギッシュに！元気に！笑顔に！”をモットーに、ダンスクラシック、EDMから、J-POP、アニソン、ゲーム音楽まで幅広い音楽をDJスタイルにてプレイし、共感、賛同を得ている。

2025年でデビュー45周年を迎える。

➣DJ KOOさん 公式WEBページ

https://avex.jp/djkoo/

➣DJ KOOさん 公式YouTube：『KOOTUBE』

https://www.youtube.com/channel/UCK2U_K8LCwq7tNuwfhGgqZQ

＜BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）について＞

ハロー!プロジェクトに所属する「CHICA#TETSU」「雨ノ森 川海」「SeasoningS」の合体アイドルグループ。

「～を超えて」「～の向こう側へ」という意味の英単語「Beyond」をグループ名の語源とし、「既成の枠組などを超えて自由に未来へ大きくビヨーンと伸びていってほしい」という思いが込められている。形を変幻自在にビヨーンびよーんと変貌させる、スライムのようなグループを目指す。

➣BEYOOOOONDS 公式WEBページ

https://www.helloproject.com/beyooooonds/