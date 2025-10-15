忙しい日々にもフィットする“お手入れラクラク・省スペース・たっぷり大容量”BRUNO「4.7Lハイブリッド加湿器 COMFORT MIST」新発売

BRUNO株式会社

インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、「4.7Lハイブリッド加湿器 COMFORT MIST」を2025年10月15日（水）に発売いたします。

超音波式のきめ細やかなミストと加熱式の清潔さを両立した “ハイブリッド式（超音波式＋加熱式）” で、省スペース設計・やさしいカラーと共に、毎日の快適な加湿を叶えます。

商品ページ：https://bruno-onlineshop.com/item/07761194.html

“加湿器の主なストレス”に、徹底対応

毎日使う加湿器だからこそ、使い勝手やお手入れのしやすさに徹底的にこだわったハイブリッド式（超音波式＋加熱式）を採用。

「お手入れが面倒」「場所をとる」「すぐ水がなくなる」など、よくある悩みを解消した「4.7Lハイブリッド加湿器 COMFORT MIST」が新登場。日々のストレスを軽減し、快適な毎日をサポートします。

１. お手入れが大変→拭きやすさ＆水抜けの良さで解決！

本体内部の細かな凸凹やパーツ数をできる限り減らした構造で、

すみずみまで拭き取りやすく、日々のお手入れが劇的にラクになりました。

ハイブリッド式の高性能はそのままに、毎日の負担を大きく軽減します。

２. 場所を取る→奥行き約17.2cmの“薄型・コンパクト”設計に

大容量加湿器なのに、圧迫感を感じさせない奥行き約17.2cmの省スペースデザイン。

本体の大きさが気になって選びにくかった方も、すっきりとお部屋に馴染みます。

３. タンク容量が小さい→大容量4.7Lタンクを実現、最大47時間の連続運転

頻繁な給水の手間を大幅カット。

コンパクトボディにしっかり入る4.7Lタンクで、忙しい毎日をサポートします。

インテリアに溶け込むニュアンスカラーと、アロマで叶える心地よさ

空間に美しく調和する新定番カラー「チャコールグレー」と不動の人気色「グレージュ」。どちらも主張しすぎないニュアンスカラーで、お部屋にさりげなく溶け込みます。

今季加わった「チャコールグレー」は、グレー系インテリアとの相性が抜群。ブラックでもグレーでもない深みのある中間色が、ホテルライクやモダンスタイルの空間にもさりげなく調和し、洗練された印象を演出します。グレージュに続く、BRUNOの新しい定番カラーとして、より多様なインテリアに合わせやすくなりました。

また、柔らかくあたたかみのある「グレージュ」は、ナチュラルで心地よい雰囲気作りに最適。その優しい色合いはどんなお部屋にも溶け込み、リラックス感を演出します。さまざまなインテリアスタイルに寄り添い、お部屋づくりの幅が広がります。

さらに、アロマパッドにエッセンシャルオイルを垂らせば、加湿しながらお気に入りの香りを空間にプラス。五感で愉しむ上質なリラックスタイムを演出します。

商品概要

【商品名】 4.7Lハイブリッド加湿器 COMFORT MIST

【価格】 13,200円（税込）

【カラー】 グレージュ、チャコールグレー

【発売日】 2025年10月15日（水）

【サイズ】 W300×H277×D172[mm]

【重量】 約1.5kg

【材質】 ポリプロピレン/ABS樹脂

【スペック】 消費電力：175W

加湿量 (目安)：[C1]約100mL/h [C2]約200mL/h [C3]約300mL/h

[H1]約150mL/h[H2]約300mL/h [H3]約400mL/h

連続運転時間：[C1]約47時間 [C2]約23.5時間 [H3]約15時間

[H1]約37時間 [H2]約15時間 [H3]約11時間

適用床面積：木造和室 約7畳、プレハブ洋室 約11畳

水タンク容量：約 4.7L

【機能】 加湿方式：ハイブリッド式(超音波式＋加熱式）、スリープモード、

OFFタイマー(1～12時間)、水切れ自動停止機能、アロマ対応（アロマパッド使用）

【付属品】 ダストキャップ、お掃除用ブラシ、アロマパッド

【コード長】 約1.8m

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761194.html

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy）

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com