「綾瀬はるか 2026カレンダー」絶賛ご予約受付中！タイトル文字は綾瀬さんご本人の“直筆デザイン”！抽選で直筆サインが当たる豪華予約特典も！
カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモ（本社:東京都千代田区、代表:橘壮太郎）は、2025年11月15日より発売開始予定の「綾瀬はるか 2026カレンダー」壁掛け、卓上2種の表紙画像と中面画像を公開致しました。各ネットショップ、取り扱い書店等にてご予約受付中。直筆サインが抽選で当たるショップも。ぜひご予約ください。
綾瀬はるか2026カレンダー表紙
綾瀬はるか2026卓上カレンダー表紙
透明感と自然体の魅力で多くの人々から愛される女優、綾瀬はるかが贈る2026年カレンダーが登場。
彼女の柔らかな笑顔と温かな眼差しが、日々の生活に彩りを添えます。素顔の表情を切り取った写真が満載で、さりげない日常の瞬間を大切にする綾瀬はるかならではの自然体の美しさが、2026年の毎日を特別な時間にしてくれることでしょう。
壁掛け版・卓上版ともに、本カレンダーのために完全撮り下ろしされた珠玉のショットを収録。
そして今回のカレンダータイトル文字は、“綾瀬さんの直筆”によるもの。
写真と合わせてこだわりが満載の作品となりました。ファン必見の逸品です。
綾瀬はるか2026壁掛けカレンダー中面（3-4月）
綾瀬はるか2026壁掛けカレンダー中面（11-12月）
綾瀬はるか2026卓上カレンダー中面（5-6月）
綾瀬はるか2026卓上カレンダー中面（9-10月）
直筆サインが抽選で当たる！豪華特典内容をチェック
ホリプロ・スクエア(会員限定)にて、「綾瀬はるか2026カレンダー」をご予約いただくと豪華特典が！壁掛け・卓上で特典が異なります。期間限定での特典となりますのでぜひお見逃しなく。
【壁掛け】
特典内容：特典ポストカード1枚、さらに抽選で10名様に直筆サイン＋宛名入りポストカードをプレゼント
【卓上】
特典内容：抽選で10名様に直筆サイン＋宛名入りカレンダーをプレゼント
詳細は下記リンク先をご確認ください。
URL：https://sp.horipro.jp/contents/990376(https://sp.horipro.jp/contents/990376)
※10/24(金) 23：59までにご予約の方が対象となります。
※ホリプロ・スクエア会員限定特典です。
商品概要
【壁掛け】
・商品名：綾瀬はるか 2026壁掛けカレンダー
・仕様:B2-8枚
・価格:3,740円(税抜3,400円)
・発売開始予定日: 2025年11月15日
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/BC-CL26-0169/dp/B0FLQ2BHBC/
【卓上】
・商品名：綾瀬はるか 2026卓上カレンダー
・仕様：A5-8枚
・価格：2,750円(税抜2,500円)
・発売開始予定日: 2025年11月15日
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/BC-CL26-0170/dp/B0FLQ4ZY5Z/
各ネットショップおよび取り扱い書店等（詳しくは店頭にてご確認下さい）にて予約受付中
株式会社ハゴロモについて
株式会社ハゴロモは店舗サポート、店舗備品・防犯、カレンダー出版、キャラクターグッズ、イベント企画、物流代行、研修施設の紹介、映像作品の製作など、幅広くお客様のニーズに応える会社として、様々なコンテンツを制作しております。
【会社概要】
社名：株式会社ハゴロモ
本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8
代表取締役：橘 壮太郎
事業内容：
・店舗資材の製造・管理・配送
・店舗セキュリティの提案・販売
・各種イベント企画
・アーティストカレンダーの企画・制作・販売
・キャラクターグッズの企画・制作・販売
・書籍出版
設立：1967年（昭和42年)7月31日
【関連サイト】
■株式会社ハゴロモ
カンパニーサイト《https://www.hagoromo.com/》
■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)
＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》