【家でもキャンプでも使える】1人用折り畳みソファ「ザシキソファハーフ」発売。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD」は、折り畳み式の1人用ソファ「ザシキソファハーフ」を2025年10月10日より発売しました。

靴を脱いでテント内やリビングシートの上で過ごすキャンプスタイル、通称「お座敷スタイル」。グ

ランピングのような贅沢感があり、また子どもが安心して自由に遊べるセッティングとして今人気を集めています。そんなお座敷スタイルをさらに快適にするアイテムとして2024年12月より二人掛けの折り畳みソファ「ザシキソファ(https://www.dod.camp/product/c2_059_gy/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」を販売しておりますが、お客様からの「一人掛けが欲しい」という熱いご要望にお応えし、この度「ザシキソファハーフ」を開発しました。

一人掛けサイズになったことで、隣を気にせず自分だけの特等席でゆったりくつろげます。また、既 存の「ザシキソファ」と併用すれば人数やレイアウトに合わせて思いのままに拡張可能です。キャンプ だけでなくご自宅でのマイソファとしても活躍。収納時は厚さわずか13cmという薄型になるため、家でもキャンプでも、どこへでも連れて行けるあなた専用のリラックス空間をお届けします。

製品詳細ページ：https://www.dod.camp/product/c1_192_gy/(https://www.dod.camp/product/c1_192_gy/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

■パーソナルなくつろぎを実現する「マイ・ソファ」

1人で贅沢に使用できる「マイ・ソファ」。グループキャンプやファミリーキャンプはもちろん、お家の中でも各々が最も心地よくくつろげる自分だけの特等席を確保することができます。

■人数やレイアウトに合わせて自由に設置可能

既存のザシキソファと隣り合わせでぴったりと配置することも可能です。並べて巨大なソファースペースにしたり、独立させて過ごしやすい角度・配置にしたりなど、思いのままにレイアウトを楽しめます。

さらに、本体を分離すれば「座椅子＋座布団」に切り離し可能。多目的に活用でき、シーンや人数に応じて柔軟にご活用いただけます。

■手軽に保管・持ち運びできるコンパクト設計

三つ折り構造で厚さ13cmの薄型になるため保管場所に困りません。片手で持ち運べるコンパクト設計により、お部屋の好きな場所からキャンプ場までどこでも手軽に持ち運べます。

■背もたれの角度は3段に調整可能

背もたれは3段階のリクライニングに対応。読書や食事、お昼寝など、シーンに合わせてリラックスできる最適な角度を選ぶことができます。

■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

キャンプでも家のようなリラックス感を楽しめます。

広報オガワのヒトコト

二人掛けの「ザシキソファ」と合わせて、お座敷スタイルのレイアウト自由度が格段にアップしました！ 「ザシキソファハーフ」を使ってどんな新しいお座敷スタイルが作れるか、色々と試してみるのが楽しみです。

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/195_1_5cb254ae780dea508a3a849317dbbcc5.jpg?v=202510160626 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact