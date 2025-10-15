【Amazonランキング 本 和書総合1位!!!】発売前から話題沸騰の忍たま乱太郎関連の新刊登場！約180名のキャラクターと約160本のエピソードを紹介した図鑑。ファン必携の保存版！電子版も同時発売！

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、予約段階から大注目を浴びている忍たまファン垂涎の書籍『忍たま乱太郎 キャラクター＆エピソード図鑑』と電子版を2025年11月25日(火)に発売いたします。

＊Amazon 本 和書総合ランキング1位は2025年9月19日調べ『忍たま乱太郎 キャラクター＆エピソード図鑑』2025年11月25日発売

忍たまワールドを一冊にした決定版！

電子版も同時リリース！

人気アニメ『忍たま乱太郎』の個性豊かなキャラクターをエピソードとともに満喫するファン必携の図鑑が登場します！

1993年にNHKで放送をスタートした人気アニメシリーズ『忍たま乱太郎』。本書では、アニメに登場する個性豊かな約180名のキャラクターを、年齢や星座、血液型などのプロフィールや関連するエピソードとともに紹介。 収録エピソードは約160本。アニメの印象的な場面写真を豊富に掲載し、キャラクターたちの性格、特技、表情、人間関係をじっくりと楽しめる構成になっています。

ファンの間では話題の原作者・尼子騒兵衛による「尼子プロット」や長編シリーズアニメ、忍術学園探訪などのコラム、第30シリーズテーマ曲など、貴重な場面写真満載です！

さらに、描き下ろし装丁画のBOXと大型ポスターも付いている豪華仕様！

『忍たま乱太郎』の世界をより深く味わい、お気に入りのキャラクターと名場面を見つける楽しさをぜひ味わってください！

〈CONTENTS〉

忍術学園 一年は組、一年い組、一年ろ組、二年生、三年生、四年生、五年生、六年生/忍術学園 委員会、くの一教室、忍術学園関係者 / 兵庫水軍、ドクタケ城、タソガレドキ城、その他登場人物

原作・尼子騒兵衛プロット（第30、31、32シリーズ） / 忍たま30あなたが選ぶベストコンビ / 長編シリーズ / ティザービジュアル、キービジュアル、（装丁画）新山恵美子インタビュー、（原作者）尼子騒兵衛インタビュー、テーマ曲「勇気100%」他

COLUMN/PICK UP!

乱太郎・きり丸・しんべヱ 大人になったら!？ 大人になっても!？ / あかるく たのしく ゆかいな毎日!!! / 忍術学園探訪 1.食堂に集う人々、2.実録! 忍術学園正門前、3.夜の忍術学園、4.建物案内

きり丸のアルバイト / 土井先生の喜怒哀楽 / 好奇心旺盛な一年は組の11人の仲間 / 斉藤タカ丸の独創的な髪形 / 忍者の変装/厳禁シリーズ、アルバイトシリーズ、同室シリーズ / ドクたまと忍たまの交流!

大型ポスター（装丁画）付き【本書概要】

タイトル : 忍たま乱太郎 キャラクター＆エピソード図鑑

発売日 : 2025/11/25

判型 : A4判 336ページ・帯付き

定価：本体7,000円＋税

ISBN-13 : 9784768319741

出版社 : 株式会社 玄光社

書籍紹介ページ： https://www.genkosha.co.jp/book/b10147004.html

Amazon限定特典付き：https://amzn.to/4mY82a6

Amazon Kindle：https://amzn.to/3J74Nz9

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/