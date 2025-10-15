大ヒット映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』サウンドトラックCDが2026年1月7日発売決定！

株式会社ディスクユニオン

先日10月3日に速報として発売決定の情報が報じられ、多くのファンの注目を集めた映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』オリジナル・サウンドトラック。本日、さらに詳細が明らかになりました。第一弾情報解禁として、サウンドトラックCDの発売日が2026年1月7日に決定、ジャケット画像、トラックリストが公開されました。

音楽を担当したのは、日本のみならずアジア映画でも名スコアを連発する巨匠・川井憲次。本サウンドトラックには、次々に蘇る名場面、約20分に及ぶラストの大決戦へと繋がる楽曲の数々を川井憲次本人の選曲で全19トラック収録。ブックレットは豪華20ページ仕様で、川井憲次によるライナノーツやアクション監督・谷垣健治へのインタビューを掲載予定。本日公開となった日本オリジナルのジャケットデザインは映画監督の樋口真嗣が担当しました。

サウンドトラックCDの予約受付は10月15日より全国の販売店にて順次スタート、購入特典も調整中のため、各販売店からの続報をお待ちください。

【Release Info】

アーティスト：川井憲次

タイトル：トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦 オリジナル・サウンドトラック

タイトル（EN）：Twilight of the Warriors: Walled In Original Motion Picture Soundtrack

発売日 ：2026年1月7日 予定

仕様：通常盤CD1枚組/20Pブックレット封入

品番：NEIM-1

POS：4988044133488

販売価格：税抜3,300円（税込3,630円）

レーベル：nei! music

商品リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009117232

【収録曲】

1. 黒暗之城 City of Darkness

2. 陳洛軍 Chan Lok-kwan

3. 逃逸 Escape and Pursuit

4. 九龍城砦 Kowloon Walled City

5. 人道 Humanity

6. 醫中聖手 The Sage of Medicine

7. 姓名 The Name

8. 娼妓 Streetwalker

9. 蒙面四俠 Four Masks

10. 城寨四少 Friendship in the Walled City

11. 紙鳶 Kite

12. 龍捲風對抗殺人王 Cyclone vs. King of Killers

13. 龍捲風與殺人王 Cyclone and King of Killers

14. 離開香港 Leave Hong Kong

15. 秋哥和虎哥的復仇 Dik Chau and Tiger's Revenge

16. 龍捲風的最後日子 The Last Days of Cyclone

17. 王九的背叛 King's Betrayal

18. 四少重聚 Reunion of the Four

19. 決戰！九龍城砦 Duel! Kowloon Walled City

【作曲者プロフィール】

川井憲次（カワイケンジ）

1957年4月23日東京生まれ。ギタリストとして活動した後、1986年に押井守監督作品『紅い眼鏡』で映画デビュー。

主な作品に『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』『イノセンス』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』等の押井守監督作品の他、『リング』『仄暗い水の底から』『インシテミル』『クロユリ団地』『DEATH NOTE』『薄桜鬼』『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』、テレビシリーズでは「めぞん一刻」「らんま1/2」「機動警察パトレイバー」「機動戦士ガンダム００」「ウルトラマンジード」「仮面ライダービルド」「ワールドトリガー」「モブサイコ」「刀剣乱舞-花丸-」等アニメーションの他、「科捜研の女」「花燃ゆ」「まんぷく」等のTVドラマや「NHKスペシャル沸騰都市」「未解決事件」「人体 神秘の巨大ネットワーク」等のドキュメンタリーも担当。

海外作品では、フランスドキュメンタリー番組「Apocalypse」の他、韓国映画『南極日誌』『美しき野獣』、香港映画『セブンソード』『葉問～Ip Man』『ライズ・オブ・シードラゴン 謎の鉄の爪』『親知らず』『トワイライト・ウォリアーズ』合作映画『墨攻』を担当。

【Information】

○nei! music（ネイ！ミュージック/ネイミュージック）

「サウンドトラック界の名画座」CINEMA-KANレーベルから生まれた新レーベル。

気鋭の海外映画サウンドトラックをお届けいたします。

X（Twitter） https://x.com/nei_musica

○サウンドトラック界の名画座、CINEMA-KAN

X（Twitter）： https://x.com/cinemakan_label

ホームページ： http://www.cinemakan.com/

