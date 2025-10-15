¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ªÍ§¤À¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£. ¤Ê¤«¤è¤·¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á¡×¡Ê1²ó500±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´5¼ï¡Ë¤ò2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤½¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤ÈÁÐ»Ò¤ÎËå¥ß¥ß¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¥Æ¥£¤Î¤ªÍ§¤À¤Á――¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾å¼ê¤Ê¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥Õ¥£ー¥Õ¥£ー¡¢¥¸¥çー¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤¯¤Þ¤Î¥Èー¥Þ¥¹¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Ê¤¿¤Ì¤¤Î¥È¥ìー¥·ー¢ö
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¢ö
½ÄÉý130mm¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¾®ÊªÀ°Íý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤è¤·¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È½¸¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
¥ß¥ß¥£
¥Õ¥£ー¥Õ¥£ー
¥Èー¥Þ¥¹
¥È¥ìー¥·ー
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¡¤Ê¤«¤è¤·¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¡ü²Á³Ê¡§1²ó500±ß
¡üÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
¡ü¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ï
¡¦¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
¡¦¥ß¥ß¥£
¡¦¥Õ¥£ー¥Õ¥£ー
¡¦¥È¥ìー¥·ー
¡¦¥Èー¥Þ¥¹
¡üËÜÂÎºà¼Á:¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢POM¡Ü¥Ê¥¤¥í¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡Ë
¡üÀ¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¡ü¼è°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È
