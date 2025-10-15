アソビュー！、抽選で500組1,000名に当たる「東京メガイルミ＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン」を2025年10月15日（水）より開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下：当社）は、「東京メガイルミ＜ペアチケット＞」が抽選で500組1,000名様に当たるプレゼントキャンペーンを、2025年10月15日（水）より開始します。

競馬のない日の大井競馬場（品川区）で開催している冬季限定イルミネーションイベント「東京メガイルミ」。光と音楽の演出、ショー、そして競馬場ならではの馬とのふれあいイベントも実施していることから、大人から子どもまで楽しめます。

東京メガイルミ＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン概要

- キャンペーン名：東京メガイルミ＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン- 賞品：東京メガイルミ 入場チケット：2枚（大人、小人などチケットの券種は問いません。）× 500組1,000名様※2025年11月1日～2026年1月11日までの期間（11月10日～14日、12月1日～5日、12月24日～1月1日は除く）の東京メガイルミにご入場いただけます。- 応募期間：2025年10月15日（水）～ 2025年10月28日（火）- 応募資格：アソビュー！アカウントをお持ちの方、または当選後にアソビュー！アカウントを作成いただける方／日本国内在住／本規約に同意いただける方（未成年者は親権者の同意が必要）- 応募方法：下記Googleフォームにて、必要事項（氏名・電話番号・メールアドレス）を入力してご応募ください※Googleフォームに記入したメールアドレスと、アソビュー！に登録（または登録予定）のメールアドレスが一致しない場合、抽選対象外となります- 応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNEFopZjWdv7cOMI2KIfPBIO2icAQf116Nstb0Q2_1j5W4vw/viewform- 当選発表：2025年10月29日（水）頃にアソビュー！アカウントにご登録のメールアドレス宛に当選案内を送付いたします。※当選発表日は、運営上の都合により多少前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

規約（抜粋）

- 当キャンペーンにご当選された場合、電子チケットでのご提供となります。お受け取りにはアソビュー！のアカウントが必要となります。- 本キャンペーンの運営に関して、当社が必要と判断した場合には、予告なく応募条件の変更、本キャンペーンの中断・終了、その他適切な措置を講じることができるものとします。- 本キャンペーンの当選権利を第三者に譲渡または転売することはできません。

そのほか詳細は、下記 キャンペーン応募規約 をご確認ください。

キャンペーン応募規約：https://www.asoview.com/note/5437/

■アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

■アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/