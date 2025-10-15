静謐な映像美で記憶と時間を描くスペイン映画の巨匠ザ・シネマメンバーズセレクション 【ビクトル・エリセ特集】

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹）では、【ザ・シネマメンバーズ セレクション】として、23年のカンヌ国際映画祭で31年ぶりの新作『瞳をとじて』を発表したビクトル・エリセ監督を特集。純真無垢な少女を演じるアナ・トレントの大きな瞳が印象的な『ミツバチのささやき【HDリマスター版】』、内戦の傷を心に追う父と彼を慕う娘の関係が絵画のように美しく彩られ心に染みる『エル・スール【HDリマスター版】』、『マルメロの陽光』から31年ぶりの長編第4作『瞳をとじて』の3作品をCSベーシック初放送も含め10月21日(火)～23日(木)に放送いたします。

ザ・シネマメンバーズセレクション 【ビクトル・エリセ】

(C) 2005 Video Mercury Films S.A.

ザ・シネマ メンバーズがセレクトした上質な映画を特集する【ザ・シネマ メンバーズセレクション】。10月は、 23年のカンヌ国際映画祭で31年ぶりの新作『瞳をとじて』を発表したビクトル・エリセ監督を特集！

名匠ビクトル・エリセ監督の長編映画第１作で、純真無垢な少女を演じるアナ・トレントの大きな瞳が印象的な『ミツバチのささやき【HDリマスター版】』、長編第２作で、内戦の傷を心に追う父と彼を慕う娘の関係が絵画のように美しく彩られ心に染みる『エル・スール【HDリマスター版】』、『マルメロの陽光』から31年ぶりの長編第4作で、元映画監督と失踪した親友との記憶を巡るミステリーに、エリセ自身の人生や過去作、さらに影響を受けた創作物などからの引用が盛り込まれた集大成的な作品であり、アナ・トレントの出演も話題となった『瞳をとじて』の3作品を10月21日(火)～23日(木)に放送。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/711

《放送作品情報》

●『瞳をとじて(2023)』★CSベーシック初放送

放送日：10月23日(木)6：00～

スペインの巨匠ヴィクトル・エリセの31年ぶりの長編！

元映画監督と失踪した親友との記憶を巡るミステリー

＜監督＞ビクトル・エリセ

＜出演＞マノロ・ソロ、ホセ・コロナド、アナ・トレント、ペトラ・マルティネスほか

＜解説＞寡作の巨匠ヴィクトル・エリセの『マルメロの陽光』から31年ぶりにして４本目の長編作。エリセ自身の人生や過去作、さらに影響を受けた創作物などからの引用が盛り込まれ、集大成と言うべき作品に仕上がっている。

●『エル・スール【HDリマスター】』

放送日：10月21日(火)6：00～

少女の目線から映し出されるスペイン内戦の傷跡…

ビクトル・エリセ監督の美意識が凝縮された長編第２作

＜監督＞ビクトル・エリセ

＜出演＞オメロ・アントヌッティ、ソンソレス・アラングーレン、イシアル・ボジャイン、オーロール・クレマンほか

＜解説＞“静謐の魔術師”ビクトル・エリセ監督の長編第２作。もともと３時間の予定だった本編時間が製作上の理由で95分に短縮されたが、内戦の傷を心に負う父と彼を慕う娘の関係が絵画のように美しく彩られ心に染みる。

●『ミツバチのささやき【HDリマスター】』

放送日：10月22日(水)6：00～

現実と幻想が交錯する子どもたちの不思議な世界。

ビクトル・エリセ監督の詩的な映像に魅入られる名作

＜監督＞ビクトル・エリセ

＜出演＞アナ・トレント、イザベル・テリェリア、フェルナンド・フェルナン・ゴメスほか

＜解説＞名匠ビクトル・エリセ監督の長編映画第１作。妖精の存在を信じる少女から見える世界を幻想的な映像美で綴る。純真無垢な少女を演じるアナ・トレントの大きな瞳が印象的。

『瞳をとじて(2023)』(C) 2023 La Mirada del Adios A.I.E, Tandem Films S.L., Nautilus Films S.L., Pecado Films S.L., Pampa Films S.A. 『エル・スール【HDリマスター】』(C) 2005 Video Mercury Films S.A. 『ミツバチのささやき【HDリマスター】』(C) 2005 Video Mercury Films S.A.

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道＋激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https：//www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://x.com/thecinema_ch

【Facebook】 https：//www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法 ザ・シネマはスカパー！、J：COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。