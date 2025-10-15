法務オートメーション「OLGA」、ITreview Grid Award 2025 Fall にて2部門受賞

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスを提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA」は、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞部門

・CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）部門・・・「Leader」

URL：https://www.itreview.jp/categories/clm

・AI契約書レビュー/リーガルチェック部門・・・「High Performer」

URL：https://www.itreview.jp/categories/ai-contractcheck

■ITreview Grid Award とは

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿された約14.6万件のユーザーレビューをもとに、製品の満足度と認知度を視覚的に示す「ITreview Grid」を活用して選定されるアワードです。

四半期ごとに発表されるこのアワードでは、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されます。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2025_Fall.html

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

■投稿いただいたレビュー（一部抜粋）

・導入前は、電話やメール等複数のツールで法律相談や契約書チェックの依頼が届き、部門内での情報共有・進捗管理が煩雑になっていましたが、「OLGA」導入により、案件ごとの重要度が可視化され、優先順位付けを法務部内で明確化することができるようになったため、 対応漏れや対応スピードのバラツキを解消することができました。

・これまで専任の記録係が毎日行っていたExcelへの手作業での転記作業がなくなり、ルーティン作業が大幅に削減しました。

・記入漏れといったヒューマンエラーがなくなり、依頼者からの連絡によってステータスが自動で切り替わるため対応漏れということが発生しなくなりました。

・法律相談も記録化することで、属人的な管理から脱却することができました。

今後も、顧客の課題に真摯に向き合い、顧客起点でのサービス提供に注力してまいります。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/