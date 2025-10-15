リアルゲイト運営のオフィス・ワークスペースに「CHARGESPOT」を設置開始

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、都心部を中心に100棟を超えるクリエイティブオフィスを企画・運営する株式会社リアルゲイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩本 裕、以下 リアルゲイト）が展開するオフィス・ワークスペースにおいて「CHARGESPOT」を順次設置いたします。2025年10月20日（月）から都内の約20物件を対象に設置を進め、今後も設置施設を順次拡大していく予定です。

設置の背景と目的

近年、リモートワークの導入やフリーランスの増加など働き方の選択肢が広がる中で、多様な働き方を支えるシェアオフィスやワークスペースの需要は年々高まっています（※）。そのような背景のもと、リアルゲイトでは物件の個性を生かしながら、さまざまなタイプのワークプレイスを提供。利用者の自由なワークスタイルをサポートするための施策の一つとして、このたび「CHARGESPOT」の設置を決定いたしました。「CHARGESPOT」を設置することにより、以下の観点から入居者のオフィスライフの質を向上させることを目指します。

- 利便性向上と業務効率化：急なバッテリー切れを気にせず、業務に集中できる環境を提供。外出時や移動中もスムーズに業務が継続できるようサポートする。- 災害時の備え：災害や停電などの緊急時にも電源を確保できる環境を提供し、入居者の安全と安心をサポートする。- 福利厚生サービスの拡充：リアルゲイトが展開する福利厚生サービス「JOINT HUB」と連携し、入居企業向けの特別プランを提供。チーム規模に関わらず利用しやすい環境を整え、従業員のエンゲージメント向上に貢献する。



「JOINT HUB」WEBサイト：https://jointhub.jp/



※MDB Digital Search フレキシブルオフィス市場（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000035568.html）

各社コメント

株式会社リアルゲイト 代表取締役 岩本 裕 コメント

リアルゲイトは、多様化する働き方の進化を見据え、入居者の利便性と安心を高める取り組みを推進しています。「CHARGESPOT」の導入は、日常の快適さだけでなく、緊急時の備えとしても新たな価値を提供する試みです。私たちは今後も先進的なサービスを積極的に導入し、働く人々の創造性と生産性を最大化する次世代のワークプレイスづくりをリードしてまいります。

株式会社INFORICH 代表取締役 Group CEO 秋山 広宣 コメント

この度は、リアルゲイト様運営シェアオフィスへの設置、ならびにご入居者の皆様にバッテリーサポートの機会をいただき、誠にありがとうございます。今後はバッテリーに限らず「ロケーション × テクノロジー」を掲げる弊社のサービスを通して、ロケーションの“価値”と“楽しさ”を提供するため、さまざまな分野で連携していきたいと考えております。リアルゲイト様の益々のご発展と共に、弊社も拡大、成長をしてまいりたいと思います。

株式会社リアルゲイト 会社概要

都心部において100棟を超えるクリエイティブオフィスの企画・運営実績を持ち、フレキシブルなワークプレイスづくりを行っています。一級建築士事務所としての建物再生ノウハウとこれまでのオフィス運営実績に基づき、新築・築古ビル問わず、企画から設計、施工監理、リーシング、その後の運営管理までを一気通貫で手掛けることにより、ビルオーナーやテナント両者の最新ニーズを把握し、特有のソリューションを提供します。

社名：株式会社リアルゲイト

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

公式HP：https://realgate.jp/

「CHARGESPOT」について

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリング「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約55,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。

※台数は2025年6月時点

「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

※「CHARGESPOT(TM)」は株式会社INFORICHの商標です。