★イベント情報★ 『リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー』が10月22日(水)～高知蔦屋書店にて開催決定！■Licca

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年10月22日(水)より高知蔦屋書店にて1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」のPOP-UP STOREを開催いたします。

1967年の誕生以来、夢や憧れを叶えながら、常に時代ごとの流行を取り入れてきたリカちゃん。

今では、小さなお子さまだけでなく、「リカちゃん」とともに時代を歩み成長した大人の方たちにも愛される存在です。

そんなリカちゃんが初めて開催する大人向けのポップアップショップは

「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー」と銘打ち1967 年に発売された初代リカちゃんの復刻版である「レトロリカ」をモチーフとしたグッズを取り揃えます。

この度、2025年10月22日(水)-11月10日(月)まで、高知蔦屋書店にて開催が決定！

市場のような賑わいと本とコーヒーが楽しめる居心地のいい空間で、お客様のご来店をお待ちしております。

■POP-UP STOREのみどころ

「レトロリカ」のドールをそのままデザインに落とし込んだグッズはもちろんのこと、

アナログ時代の漫画、アニメ、印刷物に深い憧憬を持ち、イラストレーターとして多方面で活躍する

鈴木 旬 @tofuboyrecords による、懐かしさと新しさが共存するこのイベントのための描き下ろしイラストもグッズ化。

グッズ販売以外にも、大人に人気のキャラクターやブランドとコラボレーションしたリカちゃんの販売や、今回グッズデザインモチーフになったレトロリカのディスプレイ、初代リカちゃんのパッケージに入って撮影できるフォトスポットなど、レトロなリカちゃんの世界観を楽しめる内容です。

＊本イベント限定ドールの販売はございません。

【フォトスポット】

初代リカちゃんのパッケージそのままのフォトスポットをご用意。

あなたもリカちゃんになりきってポーズ！

ご自宅のリカちゃんと一緒にご来店くださったお客様の為に

ポップアップストアをミニチュア化した、お人形専用のフォトスポットもご用意しています。

■リカちゃんに会いに行こう♪

リカちゃんと一緒に記念撮影をしよう。

*カメラをご持参ください。

*予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

開催スケジュール

開催日時 ：2025年10月25日(土)、2025年10月26日(日)

実施時間 ：１.11：00～11:30２.14：00～14:30

■商品ラインナップを一部紹介♪

商品名： イラスト Tシャツ

価格： 4,950円(税込)

商品サイズ： S~XL

商品名： マーガレット Tシャツ

価格： 4,950円(税込)

商品サイズ： S~XL

商品名： ハンドタオル 全4種

価格： 各770円(税込)

商品サイズ：W200mm×H200mm

商品名： ランチクロス 全2種

価格： 各1,760円(税込)

商品サイズ：W500mm×H500mm

商品名： ラメアクリルキーホルダー 全4種

価格： 各880円(税込)

商品サイズ：約約W30mm×H80mm

商品名： フラットポーチ

価格： 1,430円(税込)

商品サイズ：約W190mm×H150mm

商品名： パタパタメモ 全2種

価格： 各660円(税込)

商品サイズ：W77×H108mm×厚さ12mm(折り畳み時)

商品名：ミニクリアファイル ポストカード付

価格： 550円(税込)

商品サイズ：A6サイズ(W110×H153mm)

■4代目リカちゃんを使用したアイテムも登場♪

商品名： アクリルスタンド 全5種

価格： 各1,320円(税込)

商品サイズ： W100mm×H143mm ※枠サイズ

商品名： ラメアクリルキーホルダー 全4種

価格： 各880円(税込)

商品サイズ：約W30mm×H80mm

商品名： レターセット おとなっぽ

価格： 990円(税込)

商品サイズ：便箋/A5_W148mm×H210mm, 封筒/洋2_W162mm×H114mm

商品名： OKスタンプ みかんいろ

価格： 1,100円(税込)

■お買い上げ特典

会期中に「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー」商品を

税込み5,000円お買い上げごとに オリジナルカード(5種)をランダムで1枚プレゼント。

*無くなり次第終了

■リカちゃんとは

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」（発売元：(株)タカラトミー）は、

ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、

発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。

常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売し、

57年以上の長い間、親子二世代・三世代にわたって愛され続けています。

近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを

目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、

「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。

『リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー』公式HP：https://hakabanogarou.jp/liccaretroparty

【リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー in 高知】

期間 2025年10月22日(水)～11月10日(月)

会場 高知 蔦屋書店 1F中央広場

高知県高知市南御座6-10

時間 9:00～22:00

(営業時間は異なる場合がございます）

https://store.tsite.jp/kochi/

入場料 無料

(C)︎ TOMY