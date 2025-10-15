dアニメストアに異世界コミックの注目作が大集合！コミック全巻セットが期間限定でなんと最大70％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

6,000作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、異世界を舞台にした人気コミックの特集を掲載中です。今だけの期間限定で、全巻セットがなんと最大70％OFF！セット割引の他、単巻割引も揃えました。一気に読み進めて、最新巻に追いつきましょう！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2024年12月3日時点 一部個別課金あり

▼異世界コミック特集の全巻セットは最大70％OFF！10月31日（金）まで！

特集ページ https://bit.ly/4n0VmQ0

【キャンペーン期間】

2025年10月15日（水)～2025年10月31日(金）

*セットおよび記載価格は、2025年9月4日時点の配信情報を対象としています。

*作品により、割引率が異なります。詳しくは、特集ページよりご覧ください。

追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する

1～14巻セット

11,088円 ▶ 3,318円

勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～

1～15巻セット

11,781円 ▶ 3,525円

レベル１だけどユニークスキルで最強です

1～16巻セット

12,672円 ▶ 3,792円

雑用付与術師が自分の最強に気付くまで（コミック）

1～9巻セット

6,622円 ▶ 3,311円

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…【コミック版】

12冊セット

8,390円 ▶ 4,193円

災悪のアヴァロン～ゲーム最弱の悪役デブに転移したけど、俺だけ“やせれば強くてニューゲーム”な世界だったので、最速レベルアップ＆破滅フラグ回避で影の英雄を目指します～

1～8巻セット

5,848円 ▶ 2,924円

【最新巻に追いつこう！異世界コミック特集 コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する、勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～、レベル１だけどユニークスキルで最強です、雑用付与術師が自分の最強に気付くまで（コミック）、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…【コミック版】、災悪のアヴァロン～ゲーム最弱の悪役デブに転移したけど、俺だけ“やせれば強くてニューゲーム”な世界だったので、最速レベルアップ＆破滅フラグ回避で影の英雄を目指します～、ご主人様とゆく異世界サバイバル！ THE COMIC、ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。、俺の死亡フラグが留まるところを知らない、公爵家の料理番様 ～３００年生きる小さな料理人～、異世界メイドの三ツ星グルメ 現代ごはん作ったら王宮で大バズリしました、異世界に転移したら山の中だった。反動で強さよりも快適さを選びました。、悪役令嬢レベル99 ～私は裏ボスですが魔王ではありません～、勇者召喚に巻き込まれたけど、異世界は平和でした、虫かぶり姫【コミック版】、パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき（コミック）、悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される、異世界の沙汰は社畜次第、出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした@COMIC、断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す@COMIC、悪役令嬢ですが攻略対象の様子が異常すぎる@COMIC、Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザコンでした、貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～、めざせ豪華客船！！ ～船召喚スキルで異世界リッチライフを手に入れろ～、万能「村づくり」チートでお手軽スローライフ ～村ですが何か？～（コミック）、神血の救世主～0.00000001％を引き当て最強へ～【電子書籍特典付】、ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～、進化の実～知らないうちに勝ち組人生～（コミック）、死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

===

◆ご利用料金：月額550円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】