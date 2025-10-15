沖縄でホテル・リゾート事業を展開するリゾーツ琉球株式会社が、MEO対策と口コミ分析を目的に「口コミコム」を導入

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、リゾーツ琉球株式会社（代表取締役：兼城 賢成、本社：沖縄県豊見城市）において、ホテルおよびレストラン計13施設に導入されたことをお知らせいたします。これによりGoogleビジネスプロフィールやGoogleマップを活用したMEO対策の強化に加え、AIを活用した高度な口コミ分析、そして多言語での情報発信によるインバウンド対応力の向上を実現いたします。

■導入前の課題

リゾーツ琉球株式会社では、限られた人員体制の中で、より効果的な口コミ管理や情報更新の仕組みづくりが求められていました。また、Googleビジネスプロフィール（GBP）やGoogleマップの情報をさらに整備し、検索表示の最適化や口コミ分析を活用した改善施策の強化を進めていく余地がありました。

■導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・MEO対策の強化

口コミコムの一元管理機能を活用することで、GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップの情報を効率的に整備できます。分散していた情報をまとめて更新できるため、少人数でも負担を抑えつつ、露出の最大化につながります。

・高度な口コミ分析

口コミAI分析機能により、口コミ内容を迅速かつ的確に把握できるため、これまで課題となっていた口コミ分析の精度とスピードが向上します。これにより、顧客体験の改善施策に活かしやすくなることが期待されます。

・インバウンド対応の強化

口コミコムの「インバウンドオプション」を活用することで、多言語での情報発信と口コミ管理を効率化。各国の利用者ニーズを的確に捉え、訪日外国人観光客への訴求力を高められることが期待されます。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

サービス詳細はこちら :https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=resorts-ryukyu【tripla株式会社×株式会社mov 共催セミナーを開催！】

宿泊施設の自社予約を増やす3つのポイントを解説！～施設の認知拡大・予約導線づくり・予約率向上～



本セミナーでは、宿泊施設の認知向上と自社予約につなげるために必要な Googleビジネスプロフィール（GBP）・Googleマップの活用や口コミの重要性についてmovから解説。



そしてtripla社からは、公式サイト予約システムの最適化とGoogleマップとの連携によって、OTAと併用しながらも、自社予約を着実に伸ばしていくための実践的な施策をご紹介します。

■ 開催日時：2025年10月16日（木）14:00~15:00

■ 開催方法：オンライン

■ 参加費用：無料

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

セミナー詳細はこちら :https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_tripla/

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：リゾーツ琉球株式会社

所在地 ：沖縄県豊見城市字瀬長174番地5

総支配人 ：兼城 賢成

WEBサイト ：https://www.company.resorts.co.jp/



「口コミコム」運営企業

会社名 ：株式会社mov

所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者 ：渡邊 誠

設立 ：2015年9月

URL ： http://mov.am/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当 ：新原

メールアドレス ：pr@mov.am

電話 ：070-9343-8235