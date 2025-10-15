ニューバランスはピンクリボン活動の一環として 長崎ヴェルカへピンクカラーの特別ユニフォームを提供

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2005年よりピンクリボン活動を行っています。日本国内での乳がんに対する認知向上と、早期発見、早期診断、早期治療への啓発のため、ピンクリボン対象商品を発売し、売り上げの一部をNPO法人Run For the Cure(R) Foundationに提供し、乳がん啓発活動の活動資金として役立てています。

このたび、ピンクリボン活動の一環として、ユニフォームサプライヤーであるプロバスケットボールクラブ長崎ヴェルカの2025年10月15日（水）に開催される公式戦において、選手が着用するピンクリボンユニフォームを提供いたします。試合後には選手着用ユニフォームを対象としたチャリティオークションを長崎ヴェルカが開催し、その売り上げは試合の主催者である株式会社を通じて、乳がんの早期発見・治療を支援する団体『特定非営利活動法人 ピンクリボンながさき』に寄付されます。

株式会社ニューバランスジャパンは、日本でのピンクリボン活動をスタートして今年で20年となります。本企画を通じて、より多くの方々に乳がんの正しい知識と早期発見への啓発を行ってまいります。

ニューバランスジャパンのピンクリボン活動について(https://shop.newbalance.jp/guide-csr.html)

【開催概要】

試合日程：2025年10月15日（水）

対戦カード：長崎ヴェルカ vs シーホース三河

会場：HAPPINESS ARENA（詳細は長崎ヴェルカ公式サイト https://www.velca.jp/ をご確認ください）

【ピンクリボン ユニフォーム】

