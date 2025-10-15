「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」が、赤塚不二夫祭とコラボレーション！ WONK・長塚健斗が手掛ける「winestand TEO」も出店。12/5～12/7の３日間開催【入場無料】
J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、12月5日（金）から12月7日（日）の3日間、都市型カルチャー・フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-」（以下、INSPIRE TOKYO 2025 WINTER）を代々木公園イベント広場で開催いたします。
この度、同時期に開催される「生誕90周年記念 赤塚不二夫祭」とのコラボレーションによるメインビジュアルとマーケット展開、そして今年のコンセプトテーマであるワイン企画の詳細を発表いたします。なお、ワインマーケットには、エクスペリメンタル・ソウルバンドWONKのボーカル・長塚健斗氏が手掛ける「winestand TEO」と「西多摩餃子」がコラボレーションし、ダブルネームで出店することも決定しました。
【今年は赤塚不二夫祭とコラボレーション！】
今年の「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」では、赤塚不二夫の生誕90周年を記念したコラボレーションが実現！ イベントヴィジュアルも赤塚不二夫作品とタッグを組み、『天才バカボン』や『おそ松くん』などの作品に登場する人気キャラクターが顔を覗かせる、楽しく華やかなビジュアルとなりました。
このコラボビジュアルは、イベント公式サイトをはじめ、会場装飾やグッズなど、さまざまな場所で展開予定です。
さらに会場では、漫画『おそ松くん』に登場する名物キャラクター・チビ太が手にするおでんを再現した数種類の「チビ太のおでん」、バカボンのパパの好物を丼にした「バカボンのパパのレバニラ丼なのだ」、漫画『たまねぎたまちゃん』から着想を得た「たまねぎたまちゃんのオニオングラタンスープ」などを販売します。
そのほか、赤塚不二夫作品に登場するスナックをイメージしたエリアや、アート展示コーナーも展開予定。
代々木公園で“赤塚不二夫ワールド”を存分にお楽しみいただけます。
【今年のテーマはワイン】
今回のマーケットの注目コンテンツは「ワイン」。
美味しいワインはもちろん、ワインに合うグルメやスイーツなど、ホリデー気分を満喫できるラインナップをご用意します。
また、ワインマーケットには、エクスペリメンタル・ソウルバンド・WONKのボーカル長塚健斗氏らが手掛ける清澄白河のワインショップ＆バー「winestand TEO」の出店が決定！同氏がプロデュースする「西多摩餃子」のダブルネームで、様々なワインと絶品餃子をご提供します。
料理人としての顔を持つ長塚氏による、ワインとフードのペアリングセレクトにぜひご期待ください。
美味しいフードやワインの出店ラインナップは、今後順次発表していきます。
WONK・長塚健斗
清澄白河のワインショップ＆バー「winestand TEO」
「西多摩餃子」
【DJ TAROの肉ブース、多種多様な粉モノが集うKONAMON STREET、充実のフード】
INSPIRE TOKYOの人気企画、DJ TAROが厳選した肉料理の名店が集う「Nice To Meat U」が、この冬も登場！
“ワインに合う肉料理”をテーマに、バラエティ豊かなメニューをご用意します。
さらに、多種多様な粉モノフードが並ぶ「コナモンストリート」も出現。
出店店舗やメニューの詳細は、今後順次発表していきます。
『生誕90周年記念 赤塚不二夫祭』開催決定
今年の「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」でコラボレーションが実現した、“これでいいのだ！”の名フレーズと共に、今もなお笑いと自由を届け続ける漫画家・赤塚不二夫（1935-2008）。
2025年9月14日に生誕90周年を迎えたことを記念し、12月には東京・渋谷で、赤塚のユーモアと革新性を多彩な企画で体感できるイベント「生誕90周年記念 赤塚不二夫祭」（後援：J-WAVE）を開催します。
渋谷の街で広がる“赤塚不二夫ワールド”をぜひお楽しみください。
■開催概要
・ミュージックフェスティバル
開催日：12月5日（金）、6日（土）
会場：LINE CUBE SHIBUYA
後援：J-WAVE
・バラエティフェスティバル
開催日：12月11日（木）
会場：渋谷区文化総合センター大和田4F さくらホール
後援：J-WAVE
イベントの詳細は公式サイトをご確認ください。
■公式サイト
https://www.fujio-90fes.jp
生誕90周年記念 赤塚不二夫祭
■イベント概要
タイトル：J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER ～Best Music & Market～
開催日時：2025年12月5日(金) 15:00～21:00、
12月6日(土)・12月7日(日)11:00～21:00（予定）
会場：代々木公園イベント広場
入場無料
公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/inspiretokyo/
公式X：https://x.com/inspiretokyo813
公式Instagram：https://www.instagram.com/inspiretokyo813/
ハッシュタグ：#インスパイアトーキョー