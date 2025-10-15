「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」が、赤塚不二夫祭とコラボレーション！　WONK・長塚健斗が手掛ける「winestand TEO」も出店。12/5～12/7の３日間開催【入場無料】

株式会社J-WAVE

J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、12月5日（金）から12月7日（日）の3日間、都市型カルチャー・フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-」（以下、INSPIRE TOKYO 2025 WINTER）を代々木公園イベント広場で開催いたします。

この度、同時期に開催される「生誕90周年記念 赤塚不二夫祭」とのコラボレーションによるメインビジュアルとマーケット展開、そして今年のコンセプトテーマであるワイン企画の詳細を発表いたします。なお、ワインマーケットには、エクスペリメンタル・ソウルバンドWONKのボーカル・長塚健斗氏が手掛ける「winestand TEO」と「西多摩餃子」がコラボレーションし、ダブルネームで出店することも決定しました。

【今年は赤塚不二夫祭とコラボレーション！】

今年の「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」では、赤塚不二夫の生誕90周年を記念したコラボレーションが実現！ イベントヴィジュアルも赤塚不二夫作品とタッグを組み、『天才バカボン』や『おそ松くん』などの作品に登場する人気キャラクターが顔を覗かせる、楽しく華やかなビジュアルとなりました。

このコラボビジュアルは、イベント公式サイトをはじめ、会場装飾やグッズなど、さまざまな場所で展開予定です。

さらに会場では、漫画『おそ松くん』に登場する名物キャラクター・チビ太が手にするおでんを再現した数種類の「チビ太のおでん」、バカボンのパパの好物を丼にした「バカボンのパパのレバニラ丼なのだ」、漫画『たまねぎたまちゃん』から着想を得た「たまねぎたまちゃんのオニオングラタンスープ」などを販売します。

そのほか、赤塚不二夫作品に登場するスナックをイメージしたエリアや、アート展示コーナーも展開予定。

代々木公園で“赤塚不二夫ワールド”を存分にお楽しみいただけます。

【今年のテーマはワイン】

今回のマーケットの注目コンテンツは「ワイン」。

美味しいワインはもちろん、ワインに合うグルメやスイーツなど、ホリデー気分を満喫できるラインナップをご用意します。

また、ワインマーケットには、エクスペリメンタル・ソウルバンド・WONKのボーカル長塚健斗氏らが手掛ける清澄白河のワインショップ＆バー「winestand TEO」の出店が決定！同氏がプロデュースする「西多摩餃子」のダブルネームで、様々なワインと絶品餃子をご提供します。

料理人としての顔を持つ長塚氏による、ワインとフードのペアリングセレクトにぜひご期待ください。

美味しいフードやワインの出店ラインナップは、今後順次発表していきます。

【DJ TAROの肉ブース、多種多様な粉モノが集うKONAMON STREET、充実のフード】

WONK・長塚健斗清澄白河のワインショップ＆バー「winestand TEO」「西多摩餃子」

INSPIRE TOKYOの人気企画、DJ TAROが厳選した肉料理の名店が集う「Nice To Meat U」が、この冬も登場！

“ワインに合う肉料理”をテーマに、バラエティ豊かなメニューをご用意します。

さらに、多種多様な粉モノフードが並ぶ「コナモンストリート」も出現。

出店店舗やメニューの詳細は、今後順次発表していきます。

『生誕90周年記念 赤塚不二夫祭』開催決定

今年の「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」でコラボレーションが実現した、“これでいいのだ！”の名フレーズと共に、今もなお笑いと自由を届け続ける漫画家・赤塚不二夫（1935-2008）。

2025年9月14日に生誕90周年を迎えたことを記念し、12月には東京・渋谷で、赤塚のユーモアと革新性を多彩な企画で体感できるイベント「生誕90周年記念 赤塚不二夫祭」（後援：J-WAVE）を開催します。

渋谷の街で広がる“赤塚不二夫ワールド”をぜひお楽しみください。

■開催概要

・ミュージックフェスティバル

開催日：12月5日（金）、6日（土）

会場：LINE CUBE SHIBUYA

後援：J-WAVE

・バラエティフェスティバル

開催日：12月11日（木）

会場：渋谷区文化総合センター大和田4F さくらホール

後援：J-WAVE

イベントの詳細は公式サイトをご確認ください。

■公式サイト

https://www.fujio-90fes.jp

生誕90周年記念 赤塚不二夫祭

■イベント概要

タイトル：J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER ～Best Music & Market～

開催日時：2025年12月5日(金) 15:00～21:00、

12月6日(土)・12月7日(日)11:00～21:00（予定）

会場：代々木公園イベント広場

入場無料

公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/inspiretokyo/

公式X：https://x.com/inspiretokyo813

公式Instagram：https://www.instagram.com/inspiretokyo813/

ハッシュタグ：#インスパイアトーキョー