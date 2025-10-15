つくば市に新しいアートスクールが開講！11月1日(土)より無料体験会＆入会金無料キャンペーンを実施！
MONGATA ART SCHOOL(所在地：茨城県つくば市さくらの森/代表：藤岡）は、子どもの主体性を尊重し、美的感性と創造力を育むことを目的としたつくば市の新しいアートスクールです。2025年12月の開校に先立ち、11月1日（土）より無料体験会を開催し、入会金無料キャンペーンを実施します。
■ MONGATA ART SCHOOLの特徴
◯子どもが自ら目標を立て、試行錯誤しながら作り上げる過程を重視
◯講師1人あたり4～5名を指導する少人数制で、ひとりひとりに寄り添う指導
◯プロも使用している上質な材料を使用
◯感性と創造力を育てるカリキュラムを、年齢に合わせたシンプルな2クラスで提供
└ 基礎クラス：年長さん～中学生を対象に、工作や絵画を通して自由で豊かな感性と創造力を育む
└ 技術クラス：5年生～高校生を対象に、デッサンなど専門的な表現力を磨く
さらに、MONGATA ART SCHOOLでは「大切にしている5つのこと」を指導の軸とし、教育の一貫性を保っています。デザイン系美術大学の授業の流れを参考に成長のプロセスを組み立てており、大学レベルの教育を土台にしながらも、子どもが「楽しい」と感じられる体験を重視。
また、アプリによる予約・振替や入退室通知など、安心して通える仕組みも整えています。
■ つくば市での開校背景
ものやサービス、情報が行き渡り、知識やスキルだけでは差別化が難しくなるこれからの社会において、「感性」と「創造力」は新しい価値を生み出すために欠かせない力です。
MONGATA ART SCHOOLは、研究学園都市として全国から教育意識の高い家庭が集まるつくば市で、それらを育む教育拠点となることを目指しています。
■ 無料体験会＆入会金無料キャンペーン
開始日 ：2025年11月1日(土)
参加費 ：無料
所要時間：90分
体験内容：基礎クラス「光る！オリジナルライト作り」/ 技術クラス「パンダのぬいぐるみデッサン」
特典 ：11月中の入会で、入会金（通常10,000円）が無料！
予約ページ：https://mongata-artschool.com/trial/
■ 代表コメント
子どもたちの“つくりたい気持ち”に寄り添い、未来を切り拓く感性と創造力を育てる場を、つくばから届けていきたいと考えています。
■ 教室概要
名称 ：MONGATA ART SCHOOL / モンガータアートスクール
所在地：茨城県つくば市さくらの森10-5 AK-styleII 1F
開校 ：2025年12月
対象 ：年長さん～高校生
代表 ：藤岡 優朱（岡山県立大学デザイン学部卒業。都内でパッケージ関連会社に勤務後、つくば市へ
移住しMONGATAを設立。大学赤本掲載や私立有名美大受験指導の実績あり。）
HP ：https://mongata-artschool.com/(http://mongata-artschool.com/)
■ 本件に関するお問い合わせ先
MONGATA ART SCHOOL / モンガータアートスクール
代表 ：藤岡 優朱（ふじおか ゆうあ）
電話 ：090-3179-4511
メール：mongatafujioka@gmail.com
住所 ：茨城県つくば市さくらの森10-5 AK-styleII 1F