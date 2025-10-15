【ABEMA】韓国の人気俳優“チソン”出演作『被告人』、『キルミー・ヒールミー』、『コネクション』、『医師ヨハン』ら全11作品を10月31日（金）まで期間限定無料配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、10月12日と13日にファンミーティングで約1年ぶりに来日した韓国の人気俳優・チソンの出演作品を2025年10月31日（金）までの期間限定で無料配信中です。

全11作品のうち、特に注目を集めているのが『被告人』。チソン演じるソウル中央地検のエース検事・パク・ジョンウは、正義感と信念を持って不正を追う敏腕検事です。しかし、ある日目覚めると、自分は妻と娘を殺した容疑で服役しており、4か月分の記憶を失っていました。記憶を取り戻しながら、自らにかけられた濡れ衣を晴らし、真犯人を暴くために奮闘するサスペンス復讐劇です。

『キルミー・ヒールミー』は、チソン演じる財閥の御曹司チャ・ドヒョンが、幼少期のトラウマにより解離性同一性障害（多重人格障害）を抱えています。複数の人格に翻弄されながらも、精神科医のサポートを受け、次第に心の傷と向き合っていきます。過去の秘密、人格たちの衝突、そしてリジンとの絆を通して、癒しと再生を描くロマンス・ヒューマンドラマです。

『コネクション』は、アニョン警察署の麻薬捜査チームのエース刑事でチソン演じるチャン・ジェギョンが、ある日、何者かによって強制的に麻薬中毒にされてしまいます。彼が過去の友人関係や死にまつわる謎を追いながら、友情と裏切りを軸に真実を探していく心理犯罪捜査スリラーです。

そして『医師ヨハン』は、チソン演じるチャ・ヨハンが、天才的な麻酔科医であり、疼痛治療のスペシャリスト。「ドクター10秒」と呼ばれるほど瞬時に病状を見抜く才能を持ちますが、かつて末期患者の安楽死を行ったことで刑務所に収監された過去があります。出所後、再び医師として復帰し、ペインクリニック（疼痛治療科）で新たなスタートを切ります。医療倫理や尊厳死、そして人間の痛みに向き合う姿を通して、深い感動を呼ぶ医療ヒューマンドラマです。

ほかにも、『ボスを守れ』や、『王の女』、『タンタラ～キミを感じてる』などラブコメディや時代劇、ヒューマンなど、幅広いジャンルのチソン出演作を2025年10月31日（金）までの期間限定で「ABEMA」にて無料配信中です。ぜひこの機会にご覧ください。

■「ABEMA」10月来日！チソン出演の期間限定無料作品一覧

被告人

（URL：https://abema.tv/video/title/472-7）

太陽をのみ込め

（URL：https://abema.tv/video/title/472-197）

王の女

（URL：https://abema.tv/video/title/472-144）

ボスを守れ

（URL：https://abema.tv/video/title/472-164）

キルミー・ヒールミー

（URL：https://abema.tv/video/title/462-18）

オールイン 運命の愛

（URL：https://abema.tv/video/title/472-119）

ラストダンスは私と一緒に

（URL：https://abema.tv/video/title/472-57）

タンタラ~キミを感じてる

（URL：https://abema.tv/video/title/472-2）

コネクション

（URL：https://abema.tv/video/title/472-225）

医師ヨハン

（URL：https://abema.tv/video/title/472-29）

大風水

（URL：https://abema.tv/video/title/472-150）

