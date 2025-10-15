株式会社PA Communication韓国発ビューティ＆ファッションブランドの日本進出を支援「K-LINE」 10月15日サービス開始

株式会社PA Communication

株式会社PA Communication（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：曽原健、以下PAC）は、韓国発ビューティ＆ファッションブランドの日本市場参入におけるブランディング/マーケティング支援サービス「K-LINE」を、2025年10月15日(水)より開始します。

PACは長年にわたり、海外ブランドの日本進出支援を数多く手がけてきました。近年では韓国ブランドのPOP-UPイベントやPR、SNS施策などを通じ、現地の世界観を日本の消費者に届ける取り組みを強化しています。今回新たに開始する「K-LINE」では、こうした実績とノウハウをもとに、ブランディングからPR、SNS運用までをワンストップで支援。韓国ブランドが日本市場にスムーズに浸透し、ファンを獲得するための総合的なローカライズマーケティングサービスを提供します。

韓国コスメ・ファッションは一過性のブームから、“文化”として定着しつつあります。特にZ世代の間では、SNSや動画コンテンツを通じて韓国的な美意識や価値観への親和性が高まり、トレンドの発信源にもなっています。韓国ブランドの人気がZ世代を中心に定着しつつある中、PACでは、韓国ビューティ＆ファッションブランドなどの日本市場へのローカライズ支援を強化しています。

日本はアジアを代表する巨大市場として、多くの海外ブランドから注目を集めていますが、日本市場において成功を収めるためには、トレンドや消費者行動を的確に理解し、現地における強力なネットワークの構築、さらに日本特有の文化や価値観に合わせたローカライズ戦略が不可欠です。

韓国美容・ファッションブランドの進出が加速する中、PACでは単なる輸入PRではなく、「日本の感性に響くブランド体験」を軸としたブランディング・マーケティング・PRサービスを展開。これにより、短期的な話題性ではなく、中長期的な“ファン”づくりへと繋げることが可能になります。クリエイティブ・PR・メディアタイアップ・POP-UPイベント・SNSやインフルエンサーを通じ、日本の生活者の“共感”と“購買”を生む、体験起点の戦略を立案します。

日本の生活者に伝わるブランドの「世界観」や「ストーリー」を設計し、インフルエンサーの目線やメディアの文脈を通してブランドを“自分ごと化”させるストーリーテリングを通じて、単なるPRではなく、「市場浸透」を実現する支援を行っています。

「K-LINE」サービス概要

【K-LINE】詳細はこちら :https://19918859.hs-sites-na2.com/k-line-project■韓国ブランド支援に特化した専門チームによるサポート

また、PACの韓国ブランド担当チームは、高い専門性と韓国への深い理解を兼ね備えています。

■韓国語堪能スタッフの在中でスムーズな意思疎通

チームには韓国語が堪能なスタッフが在籍しており、ブランド側とのコミュニケーションを円滑に行い、戦略の意図を正確に共有することで、ブランドの世界観やストーリーの「日本市場への翻訳」を最適化します。

■最新トレンドのキャッチアップ

担当スタッフはプライベートでも韓国のカルチャーやビューティ・ファッションに強い関心を持ち、韓国の最新トレンドを定期的にキャッチアップしています。これにより、一過性のブームではなく“文化”として定着しつつある韓国ブランドの本質的な魅力を、日本の生活者の“共感”と“購買”を生む体験起点で提供することを可能にしています。

プロジェクトメンバーのインタビューを公開中

韓国ブランドが選ぶマーケティング・PRチームとは？担当者の想いと戦略に迫る

インタビューはこちら :https://www.pa-c.co.jp/post/strategy/korean-members-interview/

韓国ブランド 支援事例

美容事例：INNISFREE（イニスフリー）メディア懇親会

ベストコスメ受賞を狙う韓国ブランドに対し、PRとプロモーションを融合した戦略的スキームを構築。メディア・KOLとの関係構築や成分訴求を含む啓蒙型PR、SNS・イベント・付録連動など多面的な施策を展開。短期集中的な露出設計によりベストコスメ17冠を達成。

詳細はこちら :https://www.pa-c.co.jp/post/strategy/innisfree_pr_event/

ファッション事例：sienne（シエンヌ）マーケティング戦略

韓国ブランド sienne の日本展開支援として、PACは2024年12月に伊勢丹新宿店でPOP-UPを実施。インフルエンサー起用、メディアタイアップ（FUDGE等）、駅ポスター広告などを組み合わせ、SNSで64万ビュー・22万アカウントへのリーチを獲得。初日には特典が完売するなど、体験起点でブランド認知と購買を促進しました。

詳細はこちら :https://www.pa-c.co.jp/post/strategy/sienne-pop-up24/

その他：【2025年版】韓国ブランド実績5選

PACの韓国ブランド実績を5選にまとめてご紹介。

詳細はこちら :https://www.pa-c.co.jp/post/strategy/korean-brand25/

