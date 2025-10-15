PROCES.S、ITreview Grid Award2025建設業向けERPシステム部門にて4期連続「Leader」受賞建設業を牽引するソリューションへ
建設業ERPシステム「PROCES.S（プロセス）」を提供する株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」の建設業向けERPシステム部門にて「Leader」を4期連続受賞したことをお知らせします。
「PROCES.S（プロセス）」は、ITSが開発する業種特化型のERPシステムであり、建設業の事務処理で必要な会計・原価管理・支払・請求入金管理・JV管理・給与労賃などの業務を完全パッケージ化したクラウド対応型のERP システムです。
「ITreview Grid Award 2025 Fall」では建設業向けERPシステム部門にて、認知度・顧客満足度ともに高い評価を得ている製品が称号を得られる「Leader」に選出されました。
ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
レビューでは、担当営業・SEの手厚いサポート、データの一元管理による経理担当者の業務負担軽減などが評価されています。
建設業ERPシステム「PROCES.S（プロセス）」のレビューページはこちらです。
https://www.itreview.jp/products/process/reviews
＜ 掲載レビューより一部抜粋 ＞
＜ ITreviewにおける顧客満足度 ＞
建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）について
建設業特有の基幹業務を支え業務効率化を実現する「建設業向けERPシステム」です。これまで、全国約370社以上のお客様に導入され、日々の業務をサポートしています。
ITSで開発しているERP拡張オプションシステムUC＋（ユクタス）シリーズ ※とも連携し、全社業務をカバーできるトータルシステムが構築できます。
製品紹介サイトはこちらです。
・建設業ERPシステムPROCES.S https://process.uchida-it.co.jp/solution/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process)
ERP拡張オプションシステムUC＋（ユクタス）シリーズの紹介サイトはこちらです。
・建設業向け勤怠管理システムUC＋キンタイ https://process.uchida-it.co.jp/solution/kintaiop/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/kintaiop/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process&argument=aOYoGgJf&dmai=a68ee1c595bd14)
・電子帳簿保存法対応UC＋ドキュメント連携オプション https://process.uchida-it.co.jp/solution/process_option/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/process_option/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process&argument=aOYoGgJf&dmai=a68ee1c595bd14)
・注文書電子化UC＋ケイヤク連携オプション https://process.uchida-it.co.jp/solution/keiyakuop/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/keiyakuop/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process&argument=aOYoGgJf&dmai=a68ee1c595bd14)
※「PROCES.S(プロセス)」は株式会社内田洋行ITソリューションズの登録商標です。
ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である「Leader」とは
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。
10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。
URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html
建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）の受賞カテゴリはこちらです。
https://www.itreview.jp/categories/erp-forconstruction
株式会社内田洋行ITソリューションズについて
ITSは「人と技術を大切にし、お客様の発展に貢献できる価値創造型企業を目指す」という企業理念のもと、今後もお客様の発展に貢献し続ける企業を目指してまいります。
会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ
所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング
代表者 ： 内藤 祐介
設立 ： 1969年3月8日
資本金 ： 4億6,000万円
事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス
ソフトウェアの開発、販売、保守サービス
URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process&argument=aOYoGgJf&dmai=a68ee1c595bd14)