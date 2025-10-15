24時間フィットネスジム「LifeFit」アクティブ会員数10万人を突破！

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）は、24時間フィットネスジム「LifeFit」が、2025年9月時点でアクティブ会員数が10万人を突破したことをお知らせいたします。

これもひとえに、日頃よりご愛顧いただいている皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

※アクティブ会員数とは、現在通っていただいている定期会員の人数を表しています。

■「LifeFit」成長の背景

LifeFitは1号店オープン以来、全国各地に店舗を展開してまいりました。

健康志向の高まりや、24時間いつでも利用できる利便性が支持され、2025年には100店舗を突破。

会員数も順調に増加し、このたび「アクティブ会員数10万人」という大きな節目を迎えることができました。

会員の皆さまからは「仕事帰りや早朝でも通える」「リーズナブルな会費で嬉しい」といった声を多くいただいております。

今後もより多くの方に健康的なライフスタイルを提供できるよう、サービスの拡充と地域社会への貢献を目指してまいります。

■「LifeFit」今後の展開

2025年中には店舗数200店舗の達成を見込んでおり、既存店舗でのサービス向上と新規出店を一層加速してまいります。全国主要都市への新規出店を進めることで、より多くの方が通いやすい環境を整え、店舗ネットワークの拡大を図ります。

また、LifeFitの公式キャラクター「ラフィット」と「タートレ」を活用した店内装飾やグッズ展開、SNSでの情報発信を強化し、会員の皆さまにより親しみを感じていただけるジムを目指します。

さらに、季節ごとのキャンペーンなど、会員の皆さまに楽しんでいただけるサービスの充実にも取り組んでまいります。

加えて、清潔で快適なトレーニング環境の維持に努めるとともに、利用しやすい設備や案内表示の充実を図り、すべての会員の皆さまが安心してご利用いただける店舗づくりを推進してまいります。

■ 最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」について

「LifeFit（ライフフィット）」は、アプリで最短1分・24時間いつでもジムの利用が開始できます。リーズナブルな料金体系（30日 税込3,058円~）で、チケットを購入するだけですぐに利用できる最新鋭のフィットネスジムです。

初期費用や管理費などは一切不要。

会員登録・ジム利用・ポイント管理(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000071368.html)・店舗検索や混雑状況の確認等がアプリで完結します。

＜サービス概要＞

料金：１.定期チケット（360日契約）3,058円~（税込）/30日

２.定期チケット（30日契約） 3,278円~（税込） /30日

３.都度チケット 550円~（税込）/1回

入会・管理費等0円

サービスHP : https://lifefit.tech/

LifeFit フランチャイズオーナーについて：https://fc.lifefit.tech/lp2

■「LifeFit（ライフフィット）」の特徴

【特徴１.】良心的な料金プラン

30日2,780円~（税込3,058円~）から通えて、入会・休会・管理費など一切なしでご利用いただけます。今まで金銭面が負担でジムに通えていなかった方々でも身近に感じられるような料金プランを実現しました。

【特徴２.】利用前後の手続きが専用アプリで完結

LifeFit（ライフフィット）では、従来のフィットネスジムで行われてきた紙面による会員登録や口座引落申請等の入会手続きは一切必要ありません。

「LifeFit（ライフフィット）」では専用アプリを使うことでジムの入会・退会などすべてがアプリひとつで即時に完結するため、24時間いつでも利用を開始できます。

また、従来の物理キーは不要となり、アプリ内のチェックインコードをセキュリティゲートにかざすだけで簡単に入場ができます。





【特徴３.】充実したマシンと館内設備

初心者～上級者までが快適なトレーニングを実施できるマシンのレイアウト、種類、台数が整っています。加えて、シャワー設備などトレーニング以外の利便性も兼ね備えております。

また、全国の店舗が利用できるため、出張や旅行先でのご利用も可能です。

※ジムごとに設備環境は異なります。



■「LifeFit（ライフフィット）」フランチャイズオーナー募集について

「LifeFit」では、国内にフィットネスを一緒に広めていただけるフランチャイズオーナーを募集しております。

内外装デザインの仕様、設備や必要備品、運営オペレーション全てパッケージ化し、単なる投資商品ではなく、「健康側面から社会貢献」「既存事業とシナジーのある新規事業」「人手不足を解消する無人ビジネス」といった、事業課題を解決するプロダクトとなっています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

オーナー募集HP：https://fc.lifefit.tech/lp2

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

また、LifeFitユーザーのジムへの来店回数や、フィットネスデータを元にアクションに応じたリワードを提供する、ケンコーポイントプログラムを行っており、日本の健康市場の活性化をめざしております。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で189店舗運営しております。（2025年10月15日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp