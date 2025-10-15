Sprocketが「ITreview Grid Award 2025 Fall」Web接客ツール部門/ABテストツール部門で最高位の「Leader」を受賞

株式会社Sprocket

CX改善プラットフォームを提供する株式会社Sprocket（本社：東京都品川区、代表取締役：深田 浩嗣）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、前回に引き続き、Web接客ツール部門/ABテストツール部門で最高位の「Leader」を受賞しました。

Web接客ツール部門におけるSprocketの「Leader」受賞は、今回で16期連続となります。

Sprocketは、データ収集から分析、施策立案、実行まで一気通貫で実現できるプラットフォームをBPaaS（Business Process as a Service）ソリューションとして提供しております。専任のコンサルタントが一連のPDCAサイクルを回し続けることで、CX改善の好循環である「グッドスパイラル」を生み出すことに努めてまいります。

Sprocketの受賞カテゴリー

「ITreview Grid Award」とは

- Web接客ツール：https://www.itreview.jp/categories/web-customer-service- ABテストツール：https://www.itreview.jp/categories/ab-test

ITreview Grid Awardとは、法人向けのソフトウェア、クラウドサービス、ハードウェア製品のレビュー（口コミ）プラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果がITreview Grid Award 2025 Fallとして発表されます。

ITreviewに集まったレビューをもとに、満足度と認知度の双方が優れた製品が「Leader」として表彰されます。

ITreview上のSprocketの評価（抜粋）- Sprocketのレビューページ：https://www.itreview.jp/products/sprocket/reviewsCX改善プラットフォーム「Sprocket」について

Sprocketは、MA・CDP・BIなどの機能を併せ持つ、複数のプロダクトからなるCX改善プラットフォームです。データから顧客理解を深め、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションを取ることで、CXの全体最適を実現します。

https://www.sprocket.bz/

株式会社Sprocketについて

株式会社Sprocketは、「テクノロジーで、人と企業が高め合う関係を作る」をミッションに、企業のマーケティング活動を支援しています。顧客接点の全体最適化ニーズに応えるプラットフォームとPDCAサイクルを確実に回すための伴走支援をセットで提供することで、企業固有の課題に向き合い、成果創出にコミットします。

名 称：株式会社Sprocket（英文社名 Sprocket Inc.）

設 立：2014年4月

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4 K.U.ビル6階

事業内容：CX改善プラットフォーム「Sprocket」の開発・運用とコンサルティングによる成果創出コミットメントサービスの提供

代表者：深田 浩嗣（ふかだ こうじ）