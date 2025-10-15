¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¤Ï¡¢Ãã¿§¡©¹õ¡©²«¿§¡©¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¡ª²Ö²¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤¬¡¢²«¤°¤¹¤ß¤ÎÍ×°ø¤ò²òÀâ
¡¡²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥ê¥µー¥Á¡õ¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼²Ö²¦BRCC¡Ë¤Ï¡¢20～60Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´é¤ÎÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¢¨1¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´é¤ÎÈ©¤Ë¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï8³ä°Ê¾å¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤ä¿§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤òÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ö´éÁ´ÂÎ¡×¡ÖÌÜ¤Î²¼¡×¡ÖËË¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¿§¤ß¤Ï¡ÖÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´éÁ´ÂÎ¡×¤Ï¡Ö²«¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡¢¡ÖÌÜ¤Î²¼¡×¤Ï¡Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Ö²¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤¬¡¢Ãã¿§¤ä¹õ¡¢²«¤°¤¹¤ß¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢²Ö²¦BRCC¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤¹¤ßÈ©¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡²Ö²¦BRCCÄ´ºº¡§2025Ç¯8·îWEBÄ´ºº20～60Âå½÷À 10,000¿Í¡¡Í¸ú²óÅú¿ô¤ÏÀßÌä¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÃæ¤ËÌÀµ¡Ë¡£Á´¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ï¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
¢£¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉÑÅÙ¡§¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î84.7¡ó¡£Ç¯Âåº¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢30¡¦40¡¦50Âå¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë´é¤ÎÉô°Ì¡§¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉô°Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡ËTOP£³¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤Î²¼¡×¡Ê52.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö´éÁ´ÂÎ¡×¡Ê49.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖËË¡×¡Ê43.0¡ó¡Ë¡£ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¤Ï¡¢1°Ì2°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´éÁ´ÂÎ¡×¡ÖÌÜ¤Î²¼¡×¡ÖËË¡×¤Î½ç¡£
¢£¤¯¤¹¤ß¤Î¿§¡§Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿§¤ß¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¡£´éÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏTOP3¤¬¡ÖÃã¿§¡×¡Ê50.7%¡Ë¡Ö²«¿§¡×¡Ê32.9¡ó¡Ë¡Ö¹õ¡×¡Ê19.6¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ë¡£ÌÜ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡ÖÃã¿§¡×¡Ê50.0¡ó¡Ë¡Ö¹õ¡×¡Ê35.7¡ó¡Ë¡Ö³¥¿§¡×¡Ê18.4¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ËË¤Ç¤Ï¡¢2°Ì°Ê²¼¤ÈÂçº¹¤Ç¡ÖÃã¿§¡×¡Ê61.7¡ó¡Ë¤¬1°Ì¡£
¢£¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¡§¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å¡Ê52.5¡ó¡Ë¡£¸¶°ø¤È»×¤¦¤â¤Î¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤¬¸²Ãø¡£1°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢20Âå¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¡Ê44.3¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ö»ç³°Àþ/Æü¤ä¤±¡×¡Ê55.3¡ó¡Ë¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ï¡Ö²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÊÑ²½¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û
¢£¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉÑÅÙ
¡¡20～60Âå¤Î½÷À10,000¿Í¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ©¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÑÅÙ¤òÌä¤ï¤º´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï84.7¡ó¤ÈÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Âå¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢30Âå40Âå50Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÑÅÙ¹â¤¯¡Ê¾ï¤Ë¡¦ÉÑÈË¤Ë¡¦¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ë¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬6³ä°Ê¾å¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï£´¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¯¤¹¤ß¤ò¡Ö¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢´é¤ÎÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò¡Ö¾ï¤Ë¡×¡ÖÉÑÈË¤Ë¡×¡Ö¤·¤Ð¤·¤Ð¡×´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¤·¤¿20～60Âå½÷À1,200¿Í¡Ê³ÆÇ¯Âå240¿Í¤º¤Ä¡Ë¤Ë¡¢¤¯¤¹¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë´é¤ÎÉô°Ì
¡¡¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ë´é¤ÎÉô°Ì¤òÊ£¿ôÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÌÜ¤Î²¼¡×¡Ê52.4¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡Ö´éÁ´ÂÎ¡×¡Ê49.4¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡ÖËË¡×¡Ê43¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¤â¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉô°Ì¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢1°Ì¤È2°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢1°Ì¡Ö´éÁ´ÂÎ¡×¡Ê34.5¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡ÖÌÜ¤Î²¼¡×¡Ê28.5¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡ÖËË¡×¡Ê20.3¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÇ¯Âå¤â¾å°Ì3Éô°Ì¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤ÏÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¸ý¤Þ¤ï¤ê¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¯¤¹¤ß¤Î¿§
¡¡ºÇ¤â¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉô°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦»þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡¢ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éÊ£¿ôÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿§¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²óÅú¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿£³Éô°Ì¡Ê´éÁ´ÂÎ¡¦ÌÜ¤Î²¼¡¦ËË¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥é¥Õ¤ËÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡££³Éô°Ì¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ËË¤Ç¤Ï£¶³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´éÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö²«¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï¡Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÌÜ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¤¡×¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï¡Ö³¥¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø
¡¡¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£±³ä¡Ê10.3¡ó¡Ë¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê52.5¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ëÊý¡Ê¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ò½ü¤¯Á´°÷¡Ë¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁªÂò»è16¹àÌÜ¤«¤éÊ£¿ôÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶°ø¤È»×¤¦¹àÌÜ¤Î½ç°Ì¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¡Ê44.3¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢30Âå¤Ç¤Ï¡Ö»ç³°Àþ/Æü¤ä¤±¡×¡Ê55.3¡ó¡Ë¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ï¡Ö²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÊÑ²½¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Ö²¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤¬¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ö²¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤¬È©¤Î¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò²òÀâ¡Û
¡¡È©¤Î¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤È¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÌÀÅÙ¤äºÌÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë°Å¤¯¡¢Èè¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤ß¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×°ø¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤Ë¤è¤ë¿§ÁÇÄÀÃå·¿¤ÎÃã¿§～¹õ¿§¤È¡¢ÆÃ¤ËÅü²½¤Ë¤è¤ë²«¤°¤¹¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥á¥é¥Ë¥óÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¿§ÁÇÄÀÃå·¿¤¯¤¹¤ß¡ÊÃã¿§～¹õ¿§¡Ë
¡¡»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë»É·ã¡¢±ê¾ÉÀÈ¿±þ¡¢ÊªÍýÅªËà»¤¤Ê¤É¤Î³°Åª°ø»Ò¤Ë¤è¤ê¡¢É½Èé´ðÄìÁØ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤¬²á¾ê¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥é¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥±¥é¥Á¥Î¥µ¥¤¥È¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÈéÉæÉ½ÌÌ¤Ë±¿ÈÂ¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¡¢Âå¼Õ°Û¾ï¤ä¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÎÃÙ±ä¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢É½ÈéÆâ¤ËÄ¹´ü´Ö»ÄÂ¸¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢È©¤ÎÃã¿§～¹õ¿§¤Î¤¯¤¹¤ß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡¼ç¤ÊÍ×°ø¡¡¡¡»ç³°Àþ / ËýÀÅª±ê¾É / ³°Åª»É·ã¡ÊËà»¤Åù¡Ë/¡¡¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÎÃÙ±ä
2. Åü²½Í³Íè¤Î¤¯¤¹¤ß¡Ê²«¤°¤¹¤ß¡Ë
¡¡Åü²½¤È¤Ï¡¢ÅüÊ¬¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È·ë¹ç¤¹¤ëÈ¿±þ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢È©Æâ¤Ç¤âAGEs¡ÊAdvanced Glycation End Products¡§½ªËöÅü²½»ºÊª¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤¬À¸À®¡¦ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AGEs¤Ï¡¢²«¿§～³ì¿§¤Î¿§ÁÇ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢²«¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¤¯¤¹¤ß¡Ê²«¤°¤¹¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ³°´Ñ¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£²Ö²¦¤Ï¡¢¤³¤ÎAGEs¤¬È©¤ÎºÇ³°ÁØ¤Ç¤¢¤ë³ÑÁØ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢ÆÃ¤Ë·Ö¸÷ÀAGEs¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤¬È©¤Î²«¤ß¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¤¤ËÀè¶î¤±¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ:½ÐÅµ¥ê¥ó¥¯ ²Ö²¦¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡È©¤Î²«¤ß¤Ë³ÑÁØAGEs¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡¡¿¢Êª¥¨¥¥¹º®¹çÊª¤Ë¤è¤ê³ÑÁØ·Ö¸÷ÀAGEs·ÁÀ®¤òÍÞÀ©¡¡2024Ç¯5·î31Æü¡Ë(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20240531-001/)
¡¡¢¡¼ç¤ÊÍ×°ø ²ÃÎð / »ç³°Àþ / ²á¾ê¤ÊÅüÊ¬ÀÝ¼è
²Ö²¦BRCC¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¯¤¹¤ßÂÐºö¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð
¡¡È©¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤ÇÁÇ´é¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¯¤¹¤ß¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¯¤Þ¤ä¥·¥ß¡¦¥Ë¥¥ÓÀ×¤Ê¤É¤Î¿§¤à¤é¡¢ÌÓ·ê¤ä¾®¤¸¤ï¤Ê¤É¤Î±úÆÌ¤Ë¤è¤ë±Æ¡¢·ì¿§¤Î°¤µ¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¶¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤â´é¤ò°Å¤¯¸«¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¡£´éÁ´ÂÎ¤ò°ú¤¤¤Æ¸«¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò´ó¤Ã¤Æ¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤Ë¤Ï¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯ÉÊ¤Î¿§Áª¤Ó¤¬½ÅÍ×
¡¡¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¸ü¤¯ÅÉ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´é¿§¤ò°Å¤¯¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¸üÅÉ¤ê¤Ï¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤è¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¿§ÊäÀµ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²¼ÃÏ¡Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥«¥éー¡Ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²«¤°¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥×¥ë¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î²¼ÃÏ¤ò»È¤¦¤È¡¢²«¤ß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãã¿§¤ä¹õ¤°¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ùー¥¸¥å¤Î²¼ÃÏ¤ò»È¤¦¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤¹¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿§Áª¤Ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²¼ÃÏ¤Ç´é¿§Á´ÂÎ¤ò¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬Åª¤Ê¤¯¤¹¤ß¡ÊÌÜ¤Î²¼¤Î¤¯¤Þ¤äËË¤Î¥·¥ß¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥·ー¥éー¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¥«¥Ðー¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯Æ°¤«¤¹ÌÜ¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥·ー¥éー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ãã¿§¤ä¹õ¤Ã¤Ý¤¤¤¯¤Þ¤Ë¤Ï¥Ùー¥¸¥å·Ï¡¢ÀÄ¤ß´ó¤ê¤Î¤¯¤Þ¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤Î¿§¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤·¤¿¤¤¥·¥ß¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä¤«¤¿¤á¤Ç¥«¥ÐーÎÏ¤¬¹â¤¤¡¢¸Ç·Á¤ä¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥·ー¥éー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥³¥ó¥·ー¥éー¤â¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÌ¤ò¤Ä¤±¤º¡¢Çö¤¯½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼ÃÏ¤ä¥³¥ó¥·ー¥éー¤ÇÀ°¤¨¤¿È©¤Ë¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇö¤¯¤Î¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈ©¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤¯¤¹¤ßÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Î¿§Áª¤Ó¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¿§¤äÎ®¹Ô¤ê¤Î¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
