株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与））は、AI時代の到来で、今後、新たなブランディング手法の一つとなっていく「AIO/LLMO（回答エンジン最適化/大規模言語モデル最適化）施策」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「AIO/LLMO」は、AIという新たな情報仲介者に対し自社の情報を正しく伝え、ブランドイメージをより正しく、かつ広範囲に届けられるようにした次世代の施策です。

本施策は検索エンジンや対話型AIの進化により、情報収集のあり方が大きく変化する中、AIが生成する回答の精度を高め、企業のブランド価値を最大化させることを目的としています。

なぜ今「AIO/LLMO」が必要なのか？ ―AIによる情報検索のパラダイムシフト―

ChatGPT、Perplexity、GeminiやGoogleの「AI Overview」などに代表される生成AIの台頭により、ユーザーの情報収集は従来の「検索」から「対話による回答の取得」へと劇的に変化しており、ウェブサイトのリンク一覧を見るのではなく、AIが要約・生成した回答を直接受け取ることが主流になりつつあります。

この変化は、企業にとって新たなブランドリスクを生み出しています。AIはインターネット上の膨大な情報を学習しますが、その中には誤った情報や古い情報、ネガティブな評判も含まれます。これらがAIによって意図せず拡散・再生産され、企業の評判を損なうケースが懸念されており、従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでは対応が困難です。

そこで必要となるのが、AI時代の新たなブランディングの手法である「AIO/LLMO」です。

- AIO（Answer Engine Optimization／回答エンジン最適化）AIが生成する回答そのものを最適化し、ユーザーの質問に対して正確でポジティブな情報が提供されるように導く施策。- LLMO（Large Language Model Optimization／大規模言語モデル最適化）AIの知識ベースとなる大規模言語モデルに対し、企業の公式情報や信頼性の高い情報を優先的に学習させ、AIの知識を正確なものに導く施策。

今後、「AIO/LLMO」はブランド情報の最適化や企業価値の最大化を図っていく上で重要な取り組みとなっていくでしょう。

なお「AIO/LLMO」については下記弊社コラムで詳しく紹介させていただいておりますのでご覧ください。

https://solution.brandcloud.co.jp/column/searchresults/aio_countermeasure/

AIO対策のやり方を徹底解説｜企業が今すぐ取り組むべき施策5選

https://solution.brandcloud.co.jp/column/searchresults/llmo_countermeasure/

実践で学ぶLLMO対策｜最新トレンドと業界別アプローチから考える最適解

「AIO/LLMO」がもたらす3つのメリット

「AIO/LLMO」を導入することで、以下の効果を期待できます。

1. ブランドイメージの向上と評判管理

AIが生成する自社に関する回答を、正確かつポジティブな内容にコントロールします。誤情報やネガティブな評判の拡散を防ぎ、ブランドの信頼性を維持・向上させます。

2. 新たな顧客接点の創出とビジネス機会の最大化

AIによる回答の中で、自社の製品やサービスが正確かつ魅力的に紹介されるよう最適化します。これにより、新たな顧客層へのリーチを拡大し、ビジネス機会の損失を防ぎます。

3. 採用活動におけるミスマッチの防止

企業の理念や事業内容、働く環境などの情報がAIによって正しく伝えられることで、求職者とのミスマッチを防ぎ、採用活動を円滑に進めることができます。

株式会社ブランドクラウドでは、これまで培ってきた誹謗中傷対策や評判管理のノウハウを最大限に活用し、貴社の「AIO/LLMO」導入を強力に支援します。AIによる情報生成のプロセスを徹底的に分析し、各企業に最適な戦略を立案・実行していくことで、AI時代のデジタル空間における貴社の企業価値の向上に貢献してまいります。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年には、アジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画。現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

URL：https://www.brandcloud.co.jp/

サービスサイトURL：https://solution.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)