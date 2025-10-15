大企業向け人事クラウドとBPOサービスのラクラス、20周年記念祝賀会を開催

ラクラス株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで、大企業向けの『人事クラウド』＋『BPOサービス』のリーディング・カンパニーであるラクラス株式会社（本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 村田 一、以下ラクラス）は、9月30日（火）、東京・千代田区のホテルメトロポリタンエドモントにて、お客様をお迎えして創立20周年記念パーティーを開催いたしました。

■ラクラス株式会社の沿革

ラクラス株式会社は、2005年の設立以来、人事労務分野に特化したクラウドサービスとBPOを融合したBPaaSモデルを展開してまいりました。

個人情報保護や内部統制の強化に努め、信頼性の高いサービス基盤を構築。給与計算業務を中心に、マイナンバー管理（2016年）や年末調整BPO（2018年）など、法制度や社会の変化に対応したソリューションを提供しています。

2019年には独自クラウド「Tokiwagi」を本格稼働し、2020年にOCIへ全面移行。2022年にはパーソルグループに参画し、現在は大企業を中心に760社・約86万人の人事労務業務を支援しています。

■創立20周年記念祝賀会を開催

ラクラス株式会社は、このたび創業20周年を迎えるにあたり、9月30日（火）にホテルメトロポリタンエドモントにて記念祝賀会を開催いたしました。当日はサービスをご利用中のお客様80名をお招きし、社員とともににぎやかな時間を過ごしました。

▼式次第概要

開会挨拶

式の冒頭では、代表取締役の村田一より日頃のご支援への感謝と今後の成長に向けた決意が述べられ、和やかな雰囲気の中で式が開会しました。

役員挨拶

続いて取締役の大友潤より、これまで支えてくださったお客様・ビジネスパートナー・従業員への感謝の言葉とともに「今後もそのご恩に報いるべく、サービスの品質向上に邁進してまいります。」といった挨拶がありました。

来賓挨拶・乾杯

ご来賓のエーザイ株式会社 大澤知広様より温かいご祝辞を賜り、乾杯の発声で会場は一層の盛り上がりを見せました。

感謝状贈呈（１５年以上にわたりサービスをご利用いただいているお客様へ）

長年にわたり当社サービスをご利用いただいている以下のお客様へ感謝状を贈呈し、これまでの信頼関係への感謝と今後の連携強化を誓いました。

- 株式会社アールワークス 様- 住商アーバン開発株式会社 様- 住商フーズ株式会社 様 他4社

永年勤続社員表彰（勤続15年以上の社員）

長年にわたり会社の発展に貢献した社員を表彰しました。受賞者15名には温かい拍手が送られ、社員間の絆を感じる時間となりました。

ビンゴ大会

終盤にはビンゴ大会が行われ、笑顔と歓声があふれる賑やかなひとときとなりました。

閉会挨拶

最後に取締役の永岡孝政より閉会の挨拶があり、今後のさらなる成長への期待を胸に、一本締めで式典を締めくくりました。

▼ラクラスの今後の展望

ラクラス株式会社は、創業以来20年にわたり、人事労務分野におけるクラウドサービスとBPOを融合したBPaaSモデルを提供し、多くの企業様の人事基盤を支えてまいりました。2022年にはパーソルグループの一員となり、安定した財務基盤と豊富な人材供給力を活かし、法制度や社会環境の変化に即応できる体制を構築しています。

今後は、これまで培ってきた業務運用の知見と、AIやクラウドをはじめとする先進テクノロジーを掛け合わせることで、お客様が目指す「あるべき人事の姿」に柔軟に寄り添いながら、より高次元のサービスを実現してまいります。

短期的な成果にとどまらず、長期的なパートナーシップをお客様・取引先・従業員それぞれと築き、変化の時代においても確かな信頼を提供できる存在であり続けます。

▼ラクラス代表取締役社長 村田一 20周年を迎えてのコメント

20周年を迎えることができましたのは、お客様からの信頼、パートナーの皆さまのご支援、そして従業員一人ひとりのたゆまぬ努力の賜物です。

創業当時は『インターネットに従業員情報を預ける時代は来るのか』と疑問視される中での挑戦でしたが、私たちは一社一社に誠実に向き合い、信頼を積み重ねてまいりました。

これからは、人事労務に精通した実務ノウハウと最新のITテクノロジーを融合させ、お客様の持続的成長を支えるソリューションを提供してまいります。私たちは変化を恐れず、常に新しい価値を創造し、社会に貢献できる企業であり続けたいと考えています。

次の20年も、確かな歩みを積み重ねながら、お客様とともに未来を築いてまいります。

■ラクラス株式会社＜ https://www.lacras.co.jp/ ＞

ラクラスは、総合人材サービスのパーソルグループで、大手企業向けの「人事労務クラウドサービス」と「人事労務アウトソーシングサービス」を提供する、BPaaS領域の会社です。 大手企業の複雑な人事制度に対応できる人事労務システムを提供しており、また給与計算や社会保険手続きといった人事労務業務をアウトソーシングにて幅広くお引き受けできる運用体制も有しています。



