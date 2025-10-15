大型アンテナや宇宙ステーション等向けの宇宙建築技術を開発する東北大学発スタートアップ Space Quartersに出資

Frontier Innovations株式会社

Frontier Innovations 株式会社（本社：東京都中央区日本橋室町、代表取締役社長：西村 竜彦、以下「当社」）が運営する、Frontier Innovations 1 号投資事業有限責任組合（以下「当ファンド」）は、株式会社Space Quarters（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役社長：大西 正悟、以下「Space Quarters」）へリード投資家として出資したことをお知らせいたします。

Space Quartersは、宇宙ステーションのモジュールや大型アンテナなどの構造物を、宇宙空間で、溶接、組み立てする技術の開発を行う、東北大学発スタートアップです。

宇宙ステーションをはじめとする既存の宇宙の構造物は、完成体を宇宙空間へ輸送することから、サイズや形状がロケットの積載サイズや打ち上げ時の振動や加速による破損リスクから大きな制約を受けるという課題があります。

Space Quartersは完成した構造体を打ち上げるのではなく、建材や部品等を打ち上げ、独自開発の溶接ロボットシステムを用いて軌道上や月面で組み立てを行うことで、従来の方法では作ることのできなった大型かつ高付加価値の宇宙インフラを効率良く、低コストで実現する事を目指しています。

当社は、軌道上サービスやポスト ISS 時代の宇宙活動、さらには月面探査といった新たなフロンティアにおいて、Space Quarters がグローバルにユニークで、競争優位なポジショニング・プレゼンスを確立できる可能性を高く評価いたしました。また宇宙産業の未来・フロンティアを切り拓くスタートアップとしてのチャレンジと成長に大いに期待し、この度、本資金調達ラウンドのリード投資家として出資いたしました。

今後は、当社の宇宙・ディープテックスタートアップへのハンズオン実績を活かし、Space Quartersの事業成長とフロンティア領域での革新的な宇宙関連技術の社会実装を支援してまいります。

