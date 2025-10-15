製品登録による「無料延長保証サービス」を開始。修理などのアフターサポートも、よりスムーズに受けられる体制に

株式会社ティーアンドエス

“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、スーツケースをはじめとした旅用品を企画・販売する総合メーカー、株式会社ティーアンドエス（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：斉 真希、以下当社）は、製品登録によりメーカー保証期間を1年間延長する「無料延長保証サービス」を開始しました。

製品登録ページURL： https://tands-luggage.jp/registration(https://tands-luggage.jp/registration)

対象となるのは、当社が展開するブランド「LEGEND WALKER（レジェンドウォーカー）」「LW（エルダブリュー）」「World Trunk（ワールドトランク）」のスーツケース、および「PETiCO（ペチコ）」のペットキャリー「iCO（イコ）」です。ユーザーが専用ページから製品を登録することで、通常の保証期間に加えて1年間の延長保証が受けられます。

製品登録によって修理などのアフターサービスがスムーズに受けられるようになることに加え、登録製品の購入時期に合わせて、メンテナンス時期やお手入れ方法に関する情報などもお知らせする予定です。これにより、ユーザーが長く快適に当社製品を利用できる環境を提供します。

当社は今後も、“旅をもっと身近に”することを目指し、ユーザーがより快適な旅を体験できるよう、製品の企画・開発はもちろん、アフターサポートやサービス面でも取り組みを拡充していきます。

“旅をもっと身近に。” 株式会社ティーアンドエス 概要

株式会社ティーアンドエスは、2002年に創業したスーツケースをはじめとした旅用品や生活雑貨などを企画・販売する総合メーカーです。“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、あらゆる人々が、旅を通じて人生を豊かにするための商品づくりにこだわっています。“Moving With”をコンセプトに「品質」「機能性」「走行性」「安全性」「アフターサービス」の5つのコアバリューを追及するスーツケースブランド「LEGEND WALKER」のほか、トレンドを重視したカジュアルトラベルブランド「LW」、ペットと一緒に旅に出るためのアイテムブランド「PETiCO」や様々なライフスタイル雑貨等も企画・販売しています。

社名：株式会社ティーアンドエス 創業：2002年4月18日 資本金：3000万円

代表取締役社長：斉 真希 従業員数：約60名

業務内容：スーツケース、旅行バッグ、旅行用品および関連商品の企画・販売・卸

本社：〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-12

物流センター：春日部物流センター 〒344-0123 埼玉県春日部市永沼758

▶企業サイトURL https://tands-luggage.jp/(https://tands-luggage.jp/)

▶オンラインストアURL https://legend-walker.com/(https://legend-walker.com/)