ＳＢＩアラプロモ株式会社

SBIホールディングス株式会社の子会社で5-アミノレブリン酸リン酸塩※（以下「5-ALA」）を利用した健康食品、化粧品の製造・販売等を行っているSBIアラプロモ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹崎 泰史、以下「SBIアラプロモ」）は、犬と猫の皮膚科（株式会社どうぶつの皮膚科、所在地：東京都江東区、代表取締役：村山 信雄）と、愛玩動物に対する有効性を探索するための共同研究（研究代表者：犬と猫の皮膚科 院長 村山 信雄）を行ってまいりました。

このたび、2025年9月27日～28日に開催された第27回日本臨床獣医学フォーラム年次大会2025において「5-ALAとケストース配合サプリメントの摂取が皮膚症状および中性脂肪等の血中指標に与える影響」という表題で研究成果のポスター発表がございましたので、以下の通りお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8331/table/111_1_1c2550a40feb9c6de0c760eabf8834c3.jpg?v=202510160527 ]

本研究により、5-ALAとケストースの摂取が愛玩動物の被毛状態や脂質代謝に対して、有益な効果をもたらす可能性が示唆されました。

今後も、当社は5-ALAの研究開発を推進し、新たな機能を見出すとともに、健康で豊かな生活への貢献を目指した活動を行ってまいります。

◆5-ALAとは？

5-ALAは体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸で、エネルギー産生に関与する重要な物質。生命の根源物質とも呼ばれ、健康・美容・活力など、その多機能性が近年注目されています。しかし、体内の5-ALA生産量は加齢に伴い低下することが知られています。5-ALAは、発酵食品や緑黄色野菜、肉・魚等の食品にも含まれますが、その量はごく微量で食品だけで補うのは難しい成分です。SBIグループは5-ALAの有用性を多くの人々に広めるため、国内外の研究機関と共に5-ALAの研究と商品開発を30年以上続けている、5-ALAのパイオニア企業です。

※ 5-アミノレブリン酸リン酸塩は、厚生労働省の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に追加されています。医薬品成分ではございません。