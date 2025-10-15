ＮＸワンビシアーカイブズ、ＳＣＳＫと「デジタル化・DX推進展（大阪）」に共同出展～業務効率化・働き方改革を実現するＤＸソリューションを展示～

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊 以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、ＳＣＳＫ株式会社（代表取締役 執行役員 社長：當麻 隆昭、以下、ＳＣＳＫ）と株式会社イノベントが主催する「デジタル化・DX推進展(ODEX)」（会期：2025年10月30日(木)～2025年10月31日(金)、会場：インテックス大阪）に共同出展いたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

本展示会は、自治体・企業の業務効率化・働き方改革・経営基盤強化、様々な部門のDX化を実現するために開催されるDX総合展です。ＮＸワンビシアーカイブズは電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、ＳＣＳＫは企業間取引オファリング型サービス「スマクラBDX」のサービスをご案内し、お客様の抱える課題を解決するDXソリューションをご提案いたします。

【出展概要】

名称 ：デジタル化・DX推進展(ODEX)

会期 ：2025年10月30日(木)～2025年10月31日(金) ２日間

開場時間 ：10：00～17：00

会場 ：インテックス大阪

出展区画 ：小間番号：10-6

展示会詳細 ：公式ホームページ（https://odex-expo.jp/osaka/）をご確認ください。

主催者 ：株式会社イノベント

【ご来場方法】

展示会にお越しの際には、下記URLよりお申込みをお願いいたします。（招待状ダウンロード無料）

来場事前登録はこちら(https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/users/register?_gl=1%2ac1sy0v%2a_gcl_au%2aMjEyNDE5NzExMi4xNzU3Mzg5NzA5%2a_ga%2aODE4NDM3NDQ4LjE3NTczODk3MTA.%2a_ga_V7NLJC3SRB%2aczE3NTczODk3MTAkbzEkZzEkdDE3NTczODk3MTAkajYwJGwwJGgw%2a_ga_WZ34SVWH95%2aczE3NTczODk3MTAkbzEkZzAkdDE3NTczODk3MTAkajYwJGwwJGgw)から

【会場内にて業務改革の最前線に関するセミナー開催いたします！】

紙業務からの脱却！～電子契約と企業間取引で実現する業務改革の最前線～

人材不足、業務の非効率、そして環境配慮、これらは今、多くの企業が直面する共通の経営課題です。本セミナーでは、紙による契約業務がもたらすコスト・リスク・環境負荷を可視化し、契約業務と企業間取引業務のDX推進によって、これらの課題を同時に解決するアプローチをご紹介します。単なる業務改善にとどまらず、ESG経営やSDGs対応、全社的なDX推進の一環としての電子契約・企業間取引改革の意義を、具体的なソリューションとともにお伝えいたします。

【登壇者】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

データ・ソリューション本部 デジタル事業推進部 WAN-Sign事業推進室

課長 福場 貴

ＳＣＳＫ株式会社

製造事業グループ ソリューション第二事業本部 エンタープライズソリューション第五部

マネージャー 谷崎 弘和

お申込みはこちらから(https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/module/booth/366168/328142)

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズについて】

商号 ：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

URL ：https://www.wanbishi.co.jp/

本社 ：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズ オフィス

代表者 ：高橋 豊

事業内容：データ・ソリューション事業

保険代理店事業（生命保険・損害保険）

【ＳＣＳＫ株式会社について】

商号 ：ＳＣＳＫ株式会社

URL ： https://www.scsk.jp/

本社 ：東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント

代表者 ：當麻 隆昭

事業内容：コンサルティング

システム開発

ITインフラ構築などITサービス事業全般

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 広報担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp

【「WAN-Sign」に関するお問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

データ・ソリューション本部 デジタル事業推進部 WAN-Sign事業推進室

TEL：03-5425-5300 Email：electro-marketing@wanbishi.co.jp

Web：https://lp.wanbishi.co.jp/econtract_contact.html