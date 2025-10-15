「世界を変える女性100人」に選出！　植物療法の第一人者・森田敦子による『ベスト・オブ 自然ぐすり』が発売

株式会社ワニブックス



株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『ベスト・オブ 自然ぐすり - 体と心の不調と予防に -』（著：森田敦子）を2025年10月15日（水）に発売しました。








仏雑誌『ELLE』で「世界を変える女性100人」に選出！


植物療法の第一人者・森田敦子による、


”今摂るべき最良の処方と組み合わせ”がすぐわかる



病院に行くほどではないけれど、ちょっとした不調がずっと続いている。


季節ごとのアレルギーや感染症の症状を予防したい。


更年期の症状などを軽くしたい。


……そんなときにとても頼りになるのが、「植物の力」です。


そして、そんな植物の科学は日々、進化しているもの。


本書では、近年注目されているハーブとハーブ、ハーブと食べ物を組み合わせることで、より深い効果が得られるという新しい知見もクローズアップ。


「合わせる」ことでより効果が高まる処方のほか、著者がこれまで試してきた中で、それぞれの不調に対して最良の処方と考えられるハーブを紹介していきます。まさに自然ぐすりのベスト・オブ・ベストをまとめた１冊です！









【目次】

１章　からだの不調・予防に


　　　風邪の予防、のどのケア、胃痛、便秘、花粉症、冷え性ほか


２章　心のケアに


　　　不安・落ちこみ、イライラ、寝つけない、リラックスほか


３章　女性特有の悩みに


　　　月経不順、ＰＭＳ、膣内ケア、妊活ほか


４章　加齢にともなう不調


　　　ホットフラッシュ、高血糖、男性更年期、代謝の衰えほか




【プロフィール】

森田敦子（もりた・あつこ）


植物療法士


日本における植物療法と性科学の第一人者。


サンルイ・インターナッショナル代表。


フィトテラピーが日本に根付く20年以上も前に、パリ13大学医薬学部で植物療法を学ぶ。帰国後は植物バイオ研究に関わり、数々の賞を受賞。また、AMPPフランス植物療法普及医学協会認定校「ルボア　フィトテラピースクール」の運営に着手するなど、植物療法の普及に努める傍ら、人生100年時代を見据え、産前産後や介護の現場を通じて女性の健康をトータルにサポートする可能性を追求。


2022年、世界45の国と地域で刊行されている仏雑誌「ELLE」にて【100　Women CHANGE MAKERS】（エルが選ぶ世界のチェンジメーカー100）の1人として選出される。


主な著書に『自然ぐすり』『潤うからだ』『私のからだの物語』（ともに小社刊）、『感じるところ』（幻冬舎刊）など。




【書籍情報】

『ベスト・オブ 自然ぐすり - 体と心の不調と予防に -』


著者：森田敦子


ワニブックス刊



発売日：2025年10月15日


価格：2,200円（税込）


ISBN：978-4-8470-7590-2



■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4847075900