「世界を変える女性100人」に選出！　植物療法の第一人者・森田敦子による『ベスト・オブ 自然ぐすり』が発売

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『ベスト・オブ 自然ぐすり - 体と心の不調と予防に -』（著：森田敦子）を2025年10月15日（水）に発売しました。

仏雑誌『ELLE』で「世界を変える女性100人」に選出！

植物療法の第一人者・森田敦子による、

”今摂るべき最良の処方と組み合わせ”がすぐわかる

病院に行くほどではないけれど、ちょっとした不調がずっと続いている。

季節ごとのアレルギーや感染症の症状を予防したい。

更年期の症状などを軽くしたい。

……そんなときにとても頼りになるのが、「植物の力」です。

そして、そんな植物の科学は日々、進化しているもの。

本書では、近年注目されているハーブとハーブ、ハーブと食べ物を組み合わせることで、より深い効果が得られるという新しい知見もクローズアップ。

「合わせる」ことでより効果が高まる処方のほか、著者がこれまで試してきた中で、それぞれの不調に対して最良の処方と考えられるハーブを紹介していきます。まさに自然ぐすりのベスト・オブ・ベストをまとめた１冊です！

【目次】

１章 からだの不調・予防に

風邪の予防、のどのケア、胃痛、便秘、花粉症、冷え性ほか

２章 心のケアに

不安・落ちこみ、イライラ、寝つけない、リラックスほか

３章 女性特有の悩みに

月経不順、ＰＭＳ、膣内ケア、妊活ほか

４章 加齢にともなう不調

ホットフラッシュ、高血糖、男性更年期、代謝の衰えほか

【プロフィール】

森田敦子（もりた・あつこ）

植物療法士

日本における植物療法と性科学の第一人者。

サンルイ・インターナッショナル代表。

フィトテラピーが日本に根付く20年以上も前に、パリ13大学医薬学部で植物療法を学ぶ。帰国後は植物バイオ研究に関わり、数々の賞を受賞。また、AMPPフランス植物療法普及医学協会認定校「ルボア フィトテラピースクール」の運営に着手するなど、植物療法の普及に努める傍ら、人生100年時代を見据え、産前産後や介護の現場を通じて女性の健康をトータルにサポートする可能性を追求。

2022年、世界45の国と地域で刊行されている仏雑誌「ELLE」にて【100 Women CHANGE MAKERS】（エルが選ぶ世界のチェンジメーカー100）の1人として選出される。

主な著書に『自然ぐすり』『潤うからだ』『私のからだの物語』（ともに小社刊）、『感じるところ』（幻冬舎刊）など。

【書籍情報】

『ベスト・オブ 自然ぐすり - 体と心の不調と予防に -』

著者：森田敦子

ワニブックス刊

発売日：2025年10月15日

価格：2,200円（税込）

ISBN：978-4-8470-7590-2

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847075900