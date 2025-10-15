Salesforce×AIで実現する次世代与信管理ソリューションを提供開始

フロッグウェル株式会社



AIを活用した業務効率化ソリューションの提供を積極的に行うフロッグウェル株式会社(https://frogwell.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）は、Salesforceと人工知能（AI）を組み合わせた与信管理ソリューションの提供を開始したことを発表いたします。本ソリューションにより、与信チェックおよび反社会的勢力排除のための調査を別システムで管理をしていましたが、Salesforceで一括管理ができるようになりました。営業活動の効率化とリスク管理の高度化を同時に実現します。

背景・課題

従来の与信管理では、商談が進行してからかつ別システムで与信チェックや反社会的勢力排除のための調査を実施するケースが多く、以下のような課題がありました。

ソリューション概要

- 時間的ロス: 商談が進行した後のチェックにより、結果次第で商談が白紙になり、時間が無駄になる- 人的リソースの負荷: 手動での情報収集・判定作業による担当者の負担- 判定基準の属人化: チェック担当者により判定にばらつきが生じる可能性- 営業機会の損失: チェック完了まで商談進行を待つことによる機会損失

本ソリューションは、SalesforceのCRM機能とAI技術を連携させ、以下の特徴を持つ与信管理システムを実現します。

主な機能・特徴



1. 商談開始前の自動与信・反社チェック

- Salesforceに登録された顧客情報を基に、商談開始前に自動的に与信・反社チェックを実行- 営業担当者は安心して商談に集中でき、後戻りのリスクを大幅に軽減

2. AIによるWebクローリング機能

- 顧客情報からAIが自動的にWeb上の関連情報を収集・分析- 財務情報、信用情報、反社会的勢力との関連性などを包括的にチェック

3. カスタマイズ可能なクローリング対象設定

- Webクローリングの対象サイトを自社の与信・反社基準に応じて限定設定が可能- 業界特性や企業方針に合わせた精度の高い判定を実現

4. Salesforceへのシステム連携

期待される成果

- チェック結果はSalesforce内で直接確認可能- 既存の営業プロセスを変更することなく、シームレスに導入期待される効果

ビジネススピードの向上

- 商談開始前のリスク把握により、営業活動の効率性が向上- チェック完了待ちによる営業機会の損失を防止

リスク管理の高度化

- AI分析による客観的で一貫した判定基準の確立- 人的ミスやチェック漏れのリスクを最小化

業務効率化・コスト削減

- 手動チェック作業の自動化による人的リソースの有効活用- 与信管理業務に関わる間接コストの削減

導入企業からの声



「従来は商談が進行してから与信チェックを行っていたため、結果次第では大きな時間ロスが発生していました。本ソリューション導入後は、商談開始前にリスクを把握できるため、営業チームが安心して顧客との関係構築に集中できるようになりました。」 （導入企業A社 営業部長）

今後の展開



フロッグウェル株式会社では、AI技術を核とした業務効率化支援の取り組みをさらに強化し、本ソリューションについても以下の機能拡張を予定しています。

- 業界別与信基準テンプレートの提供- リアルタイム監視機能の強化- 他CRMシステムとの連携拡大

同社は今後も、AIの力で企業の業務効率化を推進し、デジタルトランスフォーメーション（DX）の実現を積極的に支援してまいります。

生成AIを活用したSalesforceでの与信・反社チェックにご興味がある方は、以下のお問合わせ先よりお気軽にお問い合わせください。

▶▶▶お問合わせはこちら◀◀◀

https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム