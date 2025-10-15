TOKIUM、プロダクトビジョンムービーを公開

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、2025年10月15日よりプロダクトビジョンを表現した動画を公開したことをお知らせいたします。

動画URL：https://youtu.be/hV4yk9yNbA8

経理AIエージェント「TOKIUM」が目指すのは、「あらゆる経理作業から、人々を解放する」ことです。経理のIT化が進んだ現在も、企業の成長を担うはずの優秀な人材が申請や承認といった事務作業に多くの時間を奪われています。

プロダクトビジョンムービーでは、人材不足で既存社員も定型的な業務に追われている企業のリアルな葛藤と、そうした業務をTOKIUMの経理AIエージェントが自律的に実行し、人々が本来の創造的な仕事に集中できる未来を描き出しています。経理AIエージェントによって経営者は事業戦略に、営業は顧客に、そして経理は経営分析に、まっすぐ向き合うことができる。本映像は、作業から解放された時間が「価値ある時」に変わり、企業の成長を加速させることをエモーショナルに訴えかけます。



TOKIUMは、これからも「未来へつながる時を生む」という志のもと、時間のインフラとなることをめざし、社会に貢献してまいります。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/