レスポンス、「ジャパンモビリティショー2025 Unofficial After Party」を10月31日（金）開催

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営する日本最大級の自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」は、業界関係者同士のさらなる情報交換を目的とした「ジャパンモビリティショー2025」一般公開初日のアフターパーティ「ジャパンモビリティショー2025 Unofficial After Party」を2025年10月31日（金）に開催いたします。イベントで得た最新トレンドを深掘りしつつ、業界のキーパーソンとカジュアルに交流できるビジネスイベントです。

■開催概要

日時：2025年10月31日（金）17:00～19:00（入退室自由）

会場：CHINA GREEN（チャイナグリーン）

https://maps.app.goo.gl/S4VvpKM6tUrZnYqQ8

定員：50名（事前予約制）

参加費：4,000円（税込／軽食＋フリードリンク付）

対象：ジャパンモビリティショー来場者、自動車ビジネス関係者

主催：レスポンス／株式会社イード

■タイムスケジュール■ゲストトークセッション

ジャパンモビリティショーの見どころや、最近の業界トピックなどざっくばらんにトークしていきます。

＜ゲスト＞

清水和夫 氏

自動車ジャーナリスト

調整中

自動車メーカー 担当者、国土交通省 担当官など

＜モデレーター＞

三浦和也

株式会社イード レスポンス編集長

■こんな方におすすめ- ジャパンモビリティショーにみる最新トレンドを深掘りしたい- ゲストや同業他社、自動車メーカー、サプライヤーのキーパーソンと直接つながりたい- リラックスした雰囲気で気軽に情報交換したい■お申込み方法

下記URLより必要事項をご入力のうえお申込みください。

https://response.jp/article/2025/10/03/401697.html

申込締切：2025年10月28日（火）正午

※定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

※お申し込み後のキャンセル・変更はできません（返金不可）。

※やむを得ずご本人が参加できない場合は、代理の方への参加枠譲渡が可能です。代理の方のお名前・ご連絡先を事前にご連絡ください。

※申込者情報はスポンサー企業と共有いたします。

■レスポンスについて

20年以上に渡って“いま”のクルマを商品・ビジネス・社会の3つの視点で立体的に捉え、さらにIT・デザイン・環境の面からも付加価値創造の手助けをすることをモットーとして、日々情報発信を続ける日本最大級の自動車総合情報プラットフォームです。国内のみならず、自動車関連のグローバルな情報を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://response.jp/

