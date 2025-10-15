りんちゃんを食べた“ひとくいりゅう”が帰ってきた!? 大切な人を失った悲しみと、ゆるしの物語――『感動の童話　ひとくいりゅう』全国書店で発売。

株式会社パレードかわいくて、こわくて、切ない…。『感動の童話 ひとくいりゅう』（著・にしぶのりあき）

過ちをゆるすということはどういうことか――大人にも子どもにも大切なテーマを、やさしい言葉と手書きのあたたかい挿絵で描いた絵本です。

あらすじ

物語の舞台は、山奥の静かな里。ある日りゅうは、おじいさんとおばあさんに大切に育てられた、孫娘のりんちゃんを飲み込んでしまいました。おじいさんとおばあさんが悲しんでいることを知ったりゅうは、りんちゃんに化けて里へ戻ります。しかし「このままでいいのか」と悩んだりゅうは正体を告白。百日後に本当のりんちゃんとなって戻ることを約束しますが――

著者からのメッセージ

この物語を通して、こどもたちには「真心からのやさしさ」と「思いやり」の大切さを感じ取ってほしいと願っています。大好きな孫のために、物語も挿絵も、すべて自分の手で描きました。

読む人の心が、どうかあたたかくなりますように。

著者プロフィール

にしぶのりあき

1951年、岐阜県生まれ。専修大学中退。元会社員。現在は自由業の傍ら、二人の孫のために童話を書くことを楽しんでいる。その創作活動が高じて、2024年に『感動の童話』（パレードブックス）を出版。

世界中の子どもたちに、優しい気持ちと思いやりの大切さが、少しでも伝わりますように--そんな願いを込めて執筆を続けている。

書籍情報

『感動の童話 ひとくいりゅう』

著者：にしぶのりあき

出版社：パレード

発売日：2025年10月15日

ISBN：978-4-434-36564-5

仕様：B5変形判（180mm×180mm）/上製/28ページ

価格：1,430円（税込）

Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre06/978-4-434-36564-5.html

アマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434365649

