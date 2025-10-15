りんちゃんを食べた“ひとくいりゅう”が帰ってきた!? 大切な人を失った悲しみと、ゆるしの物語――『感動の童話 ひとくいりゅう』全国書店で発売。
『感動の童話 ひとくいりゅう』（著・にしぶのりあき）
過ちをゆるすということはどういうことか――大人にも子どもにも大切なテーマを、やさしい言葉と手書きのあたたかい挿絵で描いた絵本です。
あらすじ
物語の舞台は、山奥の静かな里。ある日りゅうは、おじいさんとおばあさんに大切に育てられた、孫娘のりんちゃんを飲み込んでしまいました。おじいさんとおばあさんが悲しんでいることを知ったりゅうは、りんちゃんに化けて里へ戻ります。しかし「このままでいいのか」と悩んだりゅうは正体を告白。百日後に本当のりんちゃんとなって戻ることを約束しますが――
著者からのメッセージ
この物語を通して、こどもたちには「真心からのやさしさ」と「思いやり」の大切さを感じ取ってほしいと願っています。大好きな孫のために、物語も挿絵も、すべて自分の手で描きました。
読む人の心が、どうかあたたかくなりますように。
著者プロフィール
にしぶのりあき
1951年、岐阜県生まれ。専修大学中退。元会社員。現在は自由業の傍ら、二人の孫のために童話を書くことを楽しんでいる。その創作活動が高じて、2024年に『感動の童話』（パレードブックス）を出版。
世界中の子どもたちに、優しい気持ちと思いやりの大切さが、少しでも伝わりますように--そんな願いを込めて執筆を続けている。
書籍情報
『感動の童話 ひとくいりゅう』
著者：にしぶのりあき
出版社：パレード
発売日：2025年10月15日
ISBN：978-4-434-36564-5
仕様：B5変形判（180mm×180mm）/上製/28ページ
価格：1,430円（税込）
Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre06/978-4-434-36564-5.html
アマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434365649
出版社情報
母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。
パレードブックス
URL：https://www.p-press.jp
TEL：0120-123455
Mail：paradebooks@parade.co.jp
パレードブックスの書籍紹介
URL：https://books.parade.co.jp
【会社概要】
商号：株式会社パレード
大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階
代表取締役：原田直紀
設立：1987年10月20日
資本金：4000万円
事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』