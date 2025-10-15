【導入事例インタビュー】Kanaピラティス Kanaさんに聞く、JUNO PILATESマシンを選んだ理由

産後の体調不良をきっかけに、自身の身体と向き合う時間を大切にしてきた【Kanaピラティス】(https://toyoake-togo-nisshin-nagakute.mypl.net/shop/00000375822/)の代表講師のKanaさん。


「同じように悩む方の支えになりたい」という想いから始まったピラティススタジオは、今や地域に愛される場所となっています。


そんな数あるブランドの中からJUNO PILATESを選ばれた理由、そして導入後の変化についてお話を伺いました。


Q1.数あるブランドの中から、なぜJUNO PILATESを選ばれたのですか？

マシンの会社をいくつか検討しました。その中でも、JUNOさんのマシンはクチコミがとても良く、ドイツ製スプリングを使用している点に惹かれました。実際に調べていく中で「ここなら信頼できる」と感じたのが決め手でした。


Q2.マシン選びの決め手は？

やはり「スプリング」です。


他社と比較しても、JUNOさんのスプリングは動きがとても滑らかで、身体に伝わる感覚が心地よいと感じました。


Q3.実際に使ってみていかがですか？

大変満足しています。


各メーカーそれぞれの良さがありますが、私はJUNOさんのスプリングの質が一番気に入っています。動きの安定感としなやかさが抜群です。


Q4.お客様や生徒様の反応はいかがですか？

マシンを導入してから、お客様の身体の変化が早くなったと実感しています。


マシンを通して正しい感覚が身体に伝わることで、姿勢や動きの質がどんどん変化しているのを感じます。


Q5.特に気に入っているポイントを教えてください。

もちろんスプリングが一番のお気に入りですが、ストラップの長さが2パターンあるところも魅力です。私はアームとヒップで使い分けており、目的に応じて最適な調整ができるのが嬉しいです。


Q6.スタッフの対応やサポート体制はいかがでしたか？

導入直後にチェアのスプリングに不具合があった際も、すぐにスタジオまで直接お越しくださり、丁寧に対応してくださったことにとても感動しました。


日常生活でも「対応が不十分だな」と感じることが多い中、JUNOさんの誠実な姿勢に心から信頼を置けました。


「この人たちにお願いして良かった」と、心の底から思いました。


Q7.導入前に不安だったこと、それがどう解消されたかを教えてください。

購入前は「不具合が起きた時にきちんと対応してもらえるか」「搬入がスムーズにいくか」といった点に不安がありました。


ですが、検討段階から搬入経路の計測や動画の撮影方法まで丁寧にご指示くださり、


常に電話やメールで相談できたので安心して待つことができました。


「信頼できるサポート体制」は、私にとって非常に大きな安心材料になりました。


Q8.これから導入を検討される方へのメッセージをお願いします。

ピラティスマシンは決して安い買い物ではありません。


だからこそ、私は『“アフターフォローの良さ”が何より大切』だと思っています。


不安を抱えたまま購入するのではなく、


「信頼できる人たちと、良い関係で良い買い物をしてほしい」。


私自身、もし今後マシンを増設することがあっても、迷わずJUNOさんを選びます。


スタッフの皆さんとの間に、確かな信頼関係が築けたからです。


Q9.スタジオを始められたきっかけを教えてください。

私は、家族や親戚がいない土地で子育てをしてきました。


産後の不安や体調不良を誰にも相談できない日々を過ごしたことが、今の原点です。


「同じような経験をしている方の支えになれたら」


そんな思いからスタジオを立ち上げました。


産後の腰痛や体型変化、姿勢の崩れで自信を失った経験を活かし、


健康・美容・心のバランスを整える場所として日々お客様と向き合っています。


持ち前の明るさと優しさ、そして“健康オタク”としての知識を活かしながら、


一緒に身体の変化を楽しめる空間をこれからも作っていきたいと思います。


導入マシン


多彩なカラーバリエーションにより、スタジオ全体の統一感を演出できます。


JUNO PILATES キャフォ―マー２
JUNO PILATES キャフォーマー2(https://juno-pilates.jp/juno-pilates-product/juno/caformer/caformer-om-cr00221/)

リフォーマーとキャデラックを組み合わせた、全身を動かせる万能マシン。


寝る・座る・立つなど、さまざまなポジションで80種類以上のエクササイズが可能です。


ドイツ製スプリングを採用し、動きがとてもなめらか。


フットバーやショルダーレストの調整も細かくでき、体格や目的に合わせたレッスンが行えます。


ステンレス製のタワーや丈夫な木材など、素材にもこだわった安心のつくりです。







JUNO PILATES チェア３
JUNO PILATES チェア3(https://juno-pilates.jp/juno-pilates-product/juno/chair/chair-ku-cm00321/)

コンパクトで多用途な、体幹強化にぴったりのマシン。


ペダルを押したり引いたりする動作で、下半身やバランス感覚をしっかり鍛えられます。


ペダルは左右を分けて使うこともでき、動きのバリエーションが豊富。


ドイツ製スプリングで負荷が安定し、ステンレス製の取っ手やローラー付きで使いやすさも抜群です。





まとめ

Kanaピラティス(https://toyoake-togo-nisshin-nagakute.mypl.net/shop/00000375822/)のKanaさんからは、JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)のマシンを「品質の高さ」だけでなく、「人との信頼関係」で選んでいただけたという、ありがたいお言葉を頂きました。


ドイツ製スプリングの滑らかで繊細な動き、そして導入後の丁寧なサポート体制が、オーナー様の安心と満足につながっています。


マシンそのものの性能はもちろんですが、「誰から買うか」という想いを大切にされる方にこそ、JUNO PILATESの価値が届くと感じました。


JUNO PILATESでは、導入後も長く安心してお使いいただけるよう、サポート体制を何よりも大切にしています。


マシンの品質はもちろん、“人と人との信頼関係”を築くことこそが、私たちの目指すサービスです。


JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)


「JUNO PILATES」(https://juno-pilates.jp/)は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。


業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。


