グローバル・ブレインとソニーフィナンシャルベンチャーズがAIネイティブな次世代CVCを運営する新会社を設立

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社（以下、ソニーフィナンシャルベンチャーズ）との共同出資により合弁会社（以下、新会社）を2025年10月15日に設立したことをお知らせいたします。

スタートアップを取り巻く環境は急速に変化しており、事業拡大のスピードや海外展開、資金調達の高度化が求められる一方で、経営課題は複雑さを増しています。こうした中で、資金供給に留まらず、成長に必要な知見やネットワークを提供できる投資パートナーへの期待が高まっています。このような状況を背景に、グローバル・ブレインとソニーフィナンシャルベンチャーズは、新たな時代のスタートアップ支援のあり方を提示すべく、共同で新会社を設立しました。

新会社は、国内外の起業家が挑戦しやすい環境を整備し、長期的な成長機会を創出するプラットフォームとして進化していくことを目指します。グローバル・ブレインの投資ノウハウとソニーグループのテクノロジーを融合し、AIを活用したデータドリブンな投資モデルを取り入れることで、起業家の挑戦をより的確かつスピーディに支え、グローバルな成長機会の創出につなげます。今後は、ファンド組成に向けた準備を進めるとともに、スタートアップ支援を実現するための体制を整えてまいります。

■新会社について

会社名 大手町投資事業準備株式会社

（法人設立時における商号であり、事業開始までに変更を行う予定です。）

所在地 東京都千代田区大手町1-9-2大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

設立日 2025年10月15日

事業内容 コーポレートベンチャーキャピタルのファンド運営業務 等

■ソニーフィナンシャルベンチャーズについて

会社名 ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社

所在地 東京都千代田区大手町1丁目9番2号

代表者 代表取締役社長 番所 健児

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com