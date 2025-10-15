圧倒的美少女感を持つ19 期研究生、いともも待望の一冊！ AKB48 伊藤百花1st フォトブック（※タイトル未定）2025 年12 月11 日(木)発売決定！

株式会社光文社

日本を代表するアイドルグループ・AKB48 の19 期研究生・伊藤百花の1st フォトブックの発売が決定しました。グラビア編と読み物編の2 部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅。読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&A の3 部構成となっています。

鎌倉ロケは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐなどプライベート感溢れるシーンや、中庭のプールに飛び込んだり、制服で電車通学したり青春感溢れるシーン、浴衣で街ブラしたり、公園で遊んだり、犬カフェに行ったり、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行。また、夕方の海辺のシーンでは、アイドルのときとは異なる大人っぽくダークな雰囲気の彼女が収められています。

12 月6 日に22 歳になる彼女の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、いともものすべてが詰まったフォトブックになっています。

また、10 月16 日（木）20 時より伊藤百花1st フォトブック発売記念SHOWROOM を配信しますので、併せてご覧いただければ幸いです。

SHOWROOM 配信ルームURL ⇒https://www.showroom-live.com/r/48_Momoka_Ito

※販売は、HMV、KOKODE ブックス、AKB48 オフィシャルサイト限定になります

「今、大学4年生なので、この歳になって制服を着れると思ってなかったので、高校時代の私を感じていただけたらうれしいです」（伊藤百花）撮影・熊木 優「鎌倉の犬カフェで出会ったビションフリーゼが可愛すぎてすごく癒されました」（伊藤百花） 撮影・熊木 優

〈伊藤百花コメント〉

「フォトブックを出すことは目標の一つだったので、まさかこんなに早く実現できるなんて本当にうれしいです。私にとってすごく大切な一冊になりましたし、ファンの皆さんにとっても記念に残る大切な一冊になったらいいなって思います。見どころは、鎌倉のロケと、私が"好きなもの"を集めたページです。いつもアイドルの私を見てくださっていると思うので、プライベートなときの私の髪型やお洋服、自然な表情など、ファンの皆さんがあまり知らない私を詰め込みました。

この一冊を読めば、私、「伊藤百花」がどんな人か、好きなものや人生まで全部伝わる内容になっていると思います。たくさんの方に見ていただいて、もっと私のことを知ってもらえたらうれしいです」

【3つの見どころ】

◎寝起き、制服、プールに飛び込み、浴衣デート…プライベート感、青春感、デート感溢れる鎌倉ロケ

撮影地として選んだのは、鎌倉。海が見える別荘で目を覚ましたいとももは、海が見えるダイニングで美味しいパンを食べながら理想的な朝を過ごした後、中庭のプールにダイブしたり、制服に着替えて電車に乗ったり、海辺を歩いたり、公園で遊んだり、「青春王道ど真ん中」を堪能。午後は、鎌倉の商店街にお出かけし、浴衣で街ブラしたり、犬カフェでたくさんのビションフリーゼに癒されたり、ふたりでデートをしたり、ラストは黒いロングドレスを着て、夕暮れの海で旅の思い出に浸る。

鎌倉をいとももと一緒に旅しているような気持ちになれるグラビアになっています。

◎落語、フルート、バレエ、グミ…"いともも"が好きなものが詰まったフォトブック

父の影響で好きになった落語、幼いころから習っていたバレエ、フルートなど趣味が多彩ないともも、食べるものは、大のグミ好きな一方で、激辛料理にも目がない。運動神経も抜群でダンスはもちろん走ることも得意で、駅伝に出たことも！ 読書好きで、自宅の部屋の書棚にはミステリー小説やイギリス文学がいっぱい！ でも、その横には、愛らしいモンチッチやベビチッチが並んで……。好奇心旺盛で、可愛いものが大好きで、負けず嫌いな"いともも"の魅力を写真とインタビューで特集。可愛いだけじゃない、彼女の魅力を丸ごと封入しています。

◎AKB48 の次世代エース"いともも"ができるまでをインタビュー

2003 年12 月6 日生まれ。女優を目指し、16 歳で芸能界入りした彼女が、一転アイドルを志し、AKB48 に19 期研究生としてお披露目されたのは、20 歳のとき。以後、次世代エースとして注目される"いともも"の生まれてから今までの半生をロングインタビュー。また、Q&A では、"いともも"の頭の中を調査！

PROFILE

伊藤百花 21歳 2003 年12 月6 日生まれ 埼玉県出身 T157 A 型 2024 年3 月、AKB48 の19 期生としてお披露目される。2025 年4 月発売のAKB48 の65thシングル『まさかのConfession』の表題曲選抜メンバーに初選出。趣味：落語、走ること、読書 特技：激辛料理、バレエ、フルート

【フォトブック概要】

書名:AKB48 伊藤百花 1st フォトブック『タイトル未定』

撮影:熊木 優

光文社刊

発売日／12 月11 日（木）

定価／2750 円（税込み）

判型／B5 判変型ソフト

内容／80 ページ

