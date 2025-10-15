女王との再会──。沢口愛華が「blt graph.vol.112」の表紙&巻頭に登場。
「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.112」を10月31日（金） に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。
「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
エッセイ集発売より約1年ぶりに「blt graph.vol.112」の表紙&巻頭にカムバック!!︎
10月31日（金）発売の「blt graph.vol.112」の表紙&巻頭に、沢口愛華が登場する。B.L.T.にて連載していた「沢口生活」終了後、弊社媒体では初のグラビア掲載となる。デビューからグラビア界の最前線を走り続ける彼女。浜辺に佇むコテージ内にある寝室やバスルームにて綺麗に差し込む光に包まれ撮影を行った。また、日が落ちた後の明るさと暗さが共存する海辺で、様々な表情を見せてくれた。昨年発売したエッセイ集からどんな変化が見えるのか。インタビューでは彼女の現在の心境を伺った。
僕が見たかった青空・早崎すずき史上最強のビジュアルで降臨！
10月18日（土）に「僕青祭2025」を開催、12月17日（水）に7thシングルを発売予定の僕が見たかった青空から、早崎すずきが登場。デビュー当時から中心メンバーとしてグループを牽引し、メインメンバー（センター）を務める楽曲「空色の水しぶき」からも伝わるように、グループのイメージでもある”青春”を象徴するような人物でもあった早崎。そんな彼女だが、スラッと伸びる華奢な手足、整った顔立ちを持ち合わせており、今回はその美しいポテンシャルを生かして“早崎史上最強にビューティフル”なビジュアルを追求したグラビアをお届けする。
32ndシングル「青春のデッドライン」のリリースを控えるNMB48より板垣心和がblt graph.に登場！
グループ結成15周年を迎え、11月12日（水）には32ndシングル「青春のデッドライン」のリリースを控えるNMB48より板垣心和が登場。昨年、B.L.T.本誌に登場してから約1年ぶり、blt graph.には初登場となる。今回は気品あるマンションの一室で、艶やかに、また、ラグジュアリーに撮影した。インタビューでは、仕事に対する熱い思いなどを中心に、板垣の“今”を掘り下げた。
8頭身のニューヒロイン・蒔埜ひなが、和と洋の交差点で新たな魅力を表現。
春高バレー出場経験もある女優の蒔埜ひなが「blt graph.」に水着グラビアで初登場。今回は彼女の凛とした美しさにフォーカスし、「和洋折衷」の世界観で撮影。情緒あふれる日本家屋でモードな衣装を着こなし、これまでとは一味違った新たな魅力を披露している。
さらに、10月28日（火）に発売する「B.L.T.2025年12月号」から、村井優（櫻坂46）、遠藤理子（櫻坂46）、井上梨名（櫻坂46）、と登場キャストのアザーカットや、12月12日（金）に発売する「尾碕真花セカンド写真集（仮）」より先行カットを多数収録!!
限定表紙版、発売決定！
一部店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なる 「blt graph.vol.112限定表紙版」の発売が決定しました！
商品名：blt graph.vol.112限定表紙版
表紙：沢口愛華
価格：1,480円 本体1,345円（税10％）
※通常版の「blt graph.vol.112」とは、表紙絵柄以外同じ内容となります。
※在庫には限りがございます。ご了承ください。
［対象店舗］
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/
■楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18415242/
※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※限定表紙版の表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。
通常版購入者特典、決定！
■セブンネットショッピング
【特典内容】
以下6種類より選んで、ご購入いただけます。
絵柄１.：沢口愛華 ポストカードA 1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107654069
絵柄２.：沢口愛華 ポストカードB 1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107654070
絵柄３.：沢口愛華 ポストカードC 1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107654071
絵柄４.：早崎すずき（僕が見たかった青空） ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107654073
絵柄５.：板垣心和（NMB48） ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107654074
絵柄６.：蒔埜ひな ポストカード1枚
https://7net.omni7.jp/detail/1107654075
＜注意事項＞
※10月15日現在
※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。
※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合があります。
【商品概要】
「blt graph.vol.112」
●発売日：2025年10月31日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：1,480円
●表紙：沢口愛華
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
