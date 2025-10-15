女王との再会──。沢口愛華が「blt graph.vol.112」の表紙&巻頭に登場。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.112」を10月31日（金） に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

エッセイ集発売より約1年ぶりに「blt graph.vol.112」の表紙&巻頭にカムバック!!︎

10月31日（金）発売の「blt graph.vol.112」の表紙&巻頭に、沢口愛華が登場する。B.L.T.にて連載していた「沢口生活」終了後、弊社媒体では初のグラビア掲載となる。デビューからグラビア界の最前線を走り続ける彼女。浜辺に佇むコテージ内にある寝室やバスルームにて綺麗に差し込む光に包まれ撮影を行った。また、日が落ちた後の明るさと暗さが共存する海辺で、様々な表情を見せてくれた。昨年発売したエッセイ集からどんな変化が見えるのか。インタビューでは彼女の現在の心境を伺った。

僕が見たかった青空・早崎すずき史上最強のビジュアルで降臨！

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

10月18日（土）に「僕青祭2025」を開催、12月17日（水）に7thシングルを発売予定の僕が見たかった青空から、早崎すずきが登場。デビュー当時から中心メンバーとしてグループを牽引し、メインメンバー（センター）を務める楽曲「空色の水しぶき」からも伝わるように、グループのイメージでもある”青春”を象徴するような人物でもあった早崎。そんな彼女だが、スラッと伸びる華奢な手足、整った顔立ちを持ち合わせており、今回はその美しいポテンシャルを生かして“早崎史上最強にビューティフル”なビジュアルを追求したグラビアをお届けする。

32ndシングル「青春のデッドライン」のリリースを控えるNMB48より板垣心和がblt graph.に登場！

グループ結成15周年を迎え、11月12日（水）には32ndシングル「青春のデッドライン」のリリースを控えるNMB48より板垣心和が登場。昨年、B.L.T.本誌に登場してから約1年ぶり、blt graph.には初登場となる。今回は気品あるマンションの一室で、艶やかに、また、ラグジュアリーに撮影した。インタビューでは、仕事に対する熱い思いなどを中心に、板垣の“今”を掘り下げた。

8頭身のニューヒロイン・蒔埜ひなが、和と洋の交差点で新たな魅力を表現。

春高バレー出場経験もある女優の蒔埜ひなが「blt graph.」に水着グラビアで初登場。今回は彼女の凛とした美しさにフォーカスし、「和洋折衷」の世界観で撮影。情緒あふれる日本家屋でモードな衣装を着こなし、これまでとは一味違った新たな魅力を披露している。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

さらに、10月28日（火）に発売する「B.L.T.2025年12月号」から、村井優（櫻坂46）、遠藤理子（櫻坂46）、井上梨名（櫻坂46）、と登場キャストのアザーカットや、12月12日（金）に発売する「尾碕真花セカンド写真集（仮）」より先行カットを多数収録!!

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なる 「blt graph.vol.112限定表紙版」の発売が決定しました！

商品名：blt graph.vol.112限定表紙版

表紙：沢口愛華

価格：1,480円 本体1,345円（税10％）

※通常版の「blt graph.vol.112」とは、表紙絵柄以外同じ内容となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

［対象店舗］

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18415242/

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版の表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。

通常版購入者特典、決定！

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下6種類より選んで、ご購入いただけます。

絵柄１.：沢口愛華 ポストカードA 1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107654069

絵柄２.：沢口愛華 ポストカードB 1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107654070

絵柄３.：沢口愛華 ポストカードC 1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107654071

絵柄４.：早崎すずき（僕が見たかった青空） ポストカード1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107654073

絵柄５.：板垣心和（NMB48） ポストカード1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107654074

絵柄６.：蒔埜ひな ポストカード1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107654075

＜注意事項＞

※10月15日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「blt graph.vol.112」

●発売日：2025年10月31日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：1,480円

●表紙：沢口愛華

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



