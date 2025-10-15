「ドリンク スマイル」セミナー受講者　年間３万人を突破

サントリーホールディングス株式会社

サントリーグループが２０２５年に開始した「ドリンク スマイル」セミナーの受講者数が、９月末までに３万４,８８７人となり、年間３万人としていた当初計画を３カ月前倒しで達成しました。正しく多様なお酒の楽しみ方をお伝えする同セミナーは、企業や自治体、大学など日本各地の幅広い年代の方々に受講いただいています。

サントリーグループは、１９８６年から「お酒は、なによりも適量です。」というメッセージを盛り込んだモデレーション広告※を展開するなど、“ほどほど”にお酒を楽しむ適正飲酒の大切さを訴え続けてきました。２０１１年には企業や自治体等向けに実施している適正飲酒啓発セミナーを開始し、２０２４年までの１４年間で延べ６万４,０００人に、お酒の正しい知識と付き合い方をお伝えしてきました。また、２０２４年１１月に発表した、適正飲酒の大切さとお酒の魅力を伝える新たな活動「ドリンク スマイル」では、適正飲酒啓発による「お酒との共生社会実現」に、「お酒文化の継承」を加えることで、正しく多様なお酒の楽しみ方をお伝えしています。

※当社の適正飲酒啓発広告の呼称。モデレーションとは「ほどほど」「中庸」を意味する。

今後もお酒に関するコンプライアンス意識の向上や、健康推進支援の側面から社会へ貢献していきます。

▼サントリーグループ「ドリンク スマイル」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/arp/drinksmile/

▼サントリーグループ「アルコール関連問題に関する取り組み」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/company/csr/soc_alcohol/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

